President Gambia schort doodstraf op

President Adama Barrow van Gambia heeft de doodstraf opgeschort. In een toespraak zondag noemde hij de beslissing een “eerste stap” om de praktijk helemaal af te schaffen, meldt persbureau Reuters. Eerder had de president al een VN-verdrag ondertekend om een einde te maken aan de doodstraf in het West-Afrikaanse land.

De beslissing is een verdere breuk met Barrows voorganger Yahya Jammeh, die begin 2016 gedwongen werd om na 23 jaar af te treden en het land te verlaten. Jammeh kreeg in 2012 internationaal kritiek toen negen gevangenen in Gambia voor een vuurpeloton werden gezet.

Sinds Jammehs vertrek probeert Barrow op verschillende manieren te werken aan de reputatie van Gambia. De toespraak van de huidige president zondag was naar aanleiding van de 53ste verjaardag van de Gambiaanse onafhankelijkheid. Eerder deze maand besloot de voormalig Britse kolonie zich weer aan te sluiten bij de Gemenebest van Naties (Commonwealth). Jammeh had zich in 2013 teruggetrokken uit de vrijwillige verbintenis met het Verenigd Koninkrijk omdat het een “neo-koloniale institutie” zou zijn.

Amnesty International stelt dat het aantal doodstraffen op het Afrikaanse continent terugloopt. In 2016 werden 22 mensen in heel Afrika door de overheid geëxecuteerd, een jaar eerder waren dat er 43.