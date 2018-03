Basisteams politie gebruikten in 2017 302 keer stroomstootwapen

Basisteams van de politie hebben in 2017 302 keer een stroomstootwapen ingezet. In 60 procent van de gevallen bleef het bij dreigen. In de andere gevallen werd iemand geraakt op afstand – die persoon raakt door een schok tijdelijk verlamd – of werd het wapen tegen het lichaam gedrukt. Dat blijkt uit cijfers van de politie na een pilot met vier eenheden. Een evaluatie volgt komende zomer. Daarna beslist de politiek of de Taser X2, bedoeld om het ‘gat’ op te vullen tussen pepperspray en vuurwapen, tot de standaarduitrusting gaat behoren. Amnesty International wijst op het risico van misbruik. Zo is veelvuldig gebruik tegen personen die al onder controle zijn een „mensenrechtenschending”. (NRC)

Binnenland pagina 8-9