Lange wachttijden, maar geen chaos door staking bij Transavia

De staking van de piloten van luchtvaartmaatschappij Transavia, maandag tot 12 uur, zorgt voor uren vertraging voor duizenden passagiers. Zo’n dertig vluchten zijn geannuleerd. Van chaos op vliegveld Schiphol en de andere luchthavens waar Transavia opereert is geen sprake: de meeste passagiers waren door de maatschappij vooraf op de hoogte gesteld van het uitvallen van de vluchten en zijn omgeboekt. De piloten staakten om druk te zetten op onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden, hoger loon en betere werktijden. Zaterdagmiddag verliep het ultimatum van het cao-voorstel van Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Het is nog onduidelijk of er meer stakingen gaan komen. (NRC)