Oxfam-medewerkers bedreigden getuige in onderzoek seksschandaal

Drie Oxfam-medewerkers van wie seksueel wangedrag in Haïti onderzocht werd, hebben een getuige in het onderzoek bedreigd. Dat blijkt uit het interne rapport over het schandaal dat Oxfam maandag naar buiten heeft gebracht. De hulporganisatie zegt nu “zo transparant” mogelijk te willen zijn.

De drie namen zijn in het document van elf pagina’s zwartgemaakt. Het is daarom niet duidelijk wie zich schuldig hebben gemaakt aan de fysieke intimidatie. Dit gebeurde nadat onderzoeksresultaten gelekt waren naar een medewerker die verder niet betrokken was bij het schandaal. De bedreigingen zijn meegenomen in het eindrapport. De drie medewerkers, die zich ook schuldig hadden gemaakt aan het seksueel wangedrag, werden direct ontslagen.

Oxfam heeft internationaal veel kritiek gekregen sinds de Britse krant The Times eerder deze maand een seksschandaal binnen de hulporganisatie onthulde. In 2011 moesten zeven Oxfam-medewerkers vertrekken om hun deelname aan seksfeestjes in Haïti, kort na de verwoestende aardbeving die in het land tienduizenden levens eiste. Ze lieten prostituees, onder wie mogelijk minderjarigen, naar hun Oxfam-huisvesting komen.

Een van de bij de seksfeesten betrokken medewerkers is de voormalig landendirecteur Roland van Hauwermeiren. De 68-jarige Belg was verantwoordelijk voor de Oxfam-groep in Haïti. Eerder ontkende hij aantijgingen dat hij ook mee zou hebben gedaan aan de seksfeestjes, maar uit het vrijgegeven rapport blijkt dat hij dit wel heeft toegegeven tegenover onderzoekers van Oxfam. Na zijn gedwongen vertrek werd Hauwermeiren aangenomen bij het Franse Action contre La Faim in Bangladesh. Die organisatie zegt niets af te hebben geweten van het schandaal.

Haïtiaanse autoriteiten krijgen onbewerkte kopie

Een onbewerkte versie van het rapport is gedeeld met de Haïtiaanse ambassadeur in Londen. Oxfam biedt excuses aan voor de gemaakte “fouten” en wil kijken wat de hulporganisatie verder nog kan doen, onder meer voor de betrokken vrouwen. “We hopen dat dit ertoe leidt dat we het vertrouwen kunnen terugwinnen van diegenen die ons werk steunen”, schrijft Oxfam.

Sinds het naar buiten komen van het schandaal is de adjunct-directeur van Oxfam opgestapt. Meerdere ambassadeurs van de hulporganisatie, onder wie Nobelprijswinnaar Desmond Tutu, hebben hun functie neergelegd. Het Nederlandse Oxfam Novib zei vorige week al 1.700 donateurs te zijn kwijtgeraakt.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie overwegen hun financiële steun voor de hulporganisatie te herzien. Oxfam stemde vorige week in om voorlopig geen beroep te doen op Brits overheidsgeld totdat het aan de “hoge standaard” voldoet. Oxfam gaat met een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar seksueel misbruik binnen de organisatie. Wereldwijd werken er zo’n 10.000 medewerkers voor Oxfam in meer dan negentig landen.