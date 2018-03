Onderzoek Radboudumc: IQ daalt bij langdurig gebruik van slaapmiddelen

Bij mensen die langdurig slaapmiddelen gebruiken neemt de intelligentie af. Op IQ-testen scoren ze duidelijk lager dan toen ze geen pillen slikten. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek door het Radboudumc bij mensen die lang slaapmiddelen hebben gebruikt. „Deze mensen zijn trager met denken en hebben moeite met onthouden. De cognitieve schade is groter bij langduriger gebruik en hogere doses”, zegt onderzoeker en verslavingsarts Erik Paling.

Circa een op de tien Nederlanders gebruikt slaapmiddelen, de zogeheten benzodiazepinen. Zo’n 200.000 mensen gelden als ‘afhankelijk’. Van hen gebruiken zo’n 15.000 mensen hoge doses. Zij hebben het meeste last van bijwerkingen als sufheid en spierverslapping, die bij ouderen geregeld leiden tot valpartijen.

De laatste tijd wordt duidelijk dat de middelen ook de cognitieve vermogens aantasten. Radboudumc onderzocht bij een kleine honderd langdurige gebruikers het IQ en vergeleek dat met het IQ vóór hun gebruik. Hun IQ bleek 5 tot 10 punten gezakt; een IQ van 100 is het gemiddelde van de bevolking. Het onderzoek loopt nog. Paling: „We moeten nog kijken in hoeverre andere factoren een rol spelen bij de IQ-afname.” Maar volgens hem is evident dat de intelligentie daalt en „zich ook niet meer helemaal herstelt”.

De behandelrichtlijn van 2012 schrijft voor dat artsen benzodiazepinen maximaal twee maal vijf dagen voorschrijven. De meeste gebruikers begonnen vóór 2012.

