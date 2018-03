Minder kijkers finale The Voice

De finale van The Voice of Holland op RTL 4 is vrijdagavond bekeken door bijna 2,4 miljoen mensen (marktaandeel 36 procent). Dat is de slechtst bekeken finale van The Voice tot nu toe. De eerste finale in 2010 trok nog 3,8 miljoen kijkers. Daarna bleef het kijkcijfer langzaam dalen. Dit achtste seizoen van de talentenjacht werd gewonnen door zanger Jim van der Zee. In het negende seizoen wordt coach Sanne Hans (Miss Montreal) vervangen door rapper Lil’ Kleine.