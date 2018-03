Actrices uit protest in het zwart gekleed bij Bafta-avond in Londen

Bij de uitreiking van de Britse filmprijzen Bafta zondagavond in Londen waren veel actrices in het zwart gekleed om een vuist te maken tegen seksueel geweld in de filmsector en daarbuiten. In een open brief in The Guardian schreven 190 Britse en Ierse actrices dat het afgelopen moet zijn met seksuele intimidatie, aanrandingen en verkrachtingen. Na de #MeToo-discussie werd rondom de uitreiking van de Golden Globes vorige maand vanuit de filmwereld de beweging Time’s Up gestart, ook toen gingen acteurs en actrices in het zwart gekleed. Dat initiatief verdient volgens de ondertekenaars van de brief, onder wie Emma Watson, Kate Winslet en Emma Thompson, brede steun. (NRC)