Alle 65 inzittenden omgekomen bij vliegramp in Iran

Een passagiersvliegtuig met 65 inzittenden is zondag neergestort in het zuiden van Iran. Het toestel was vertrokken uit Teheran en onderweg naar Yasuj, meldt AP op basis van Iraanse persbureaus. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij Iran Aseman Airlines zijn alle passagiers en bemanningsleden overleden. Het vliegtuig van het type ATR-72 stortte neer in de buurt van het hooggelegen dorp Semirom, op ongeveer 620 kilometer van de Iraanse hoofdstad. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Volgens de BBC hindert het slechte weer de bergingswerkzaamheden. In de afgelopen jaren hebben er regelmatig vliegtuigongelukken plaatsgehad in Iran. (NRC)