Lorentzen bezorgt Noren eerste schaatsgoud sinds 1998

Eén race

Voor het eerst sinds 1994 werd de kortste afstand weer verreden over één race. In Sotsji leidde twee omlopen nog tot een dramatische ontknoping, toen Jan Smeekens een ereronde lang dacht goud te pakken tot het scorebord de tijden optelde en toch Michel Mulder als winnaar aangaf.

Lorentzen (25) won dit seizoen drie van de negen wereldbekerraces over 500 meter. In Noorwegen geldt hij al jaren als een uitzonderlijk talent. Bij zijn club Fana IL uit Bergen, waar ook Sverre Lunde Pedersen en Sindre Hendriksen vandaan komen, waren de verwachtingen hooggespannen.

Lorentzen werd gezien als allrounder en mogelijke opvolger van Håvard Bøkko. Maar blessures stonden een doorbraak in de weg. Net toen hij op de middenafstanden internationaal leek door te breken, liep hij in het najaar van 2015 bij een training in Inzell een diepe snijwond op die hem lang uit de roulatie hield. Vorig seizoen legde hij zich meer en meer toe op de sprintafstanden, met Jeremy Wotherspoon als nieuwe coach. De Canadese oud-topsprinter had snel een positieve invloed. Lorentzen werd vijfde bij de EK sprint en tweede achter Verbij bij de WK sprint. Met olympisch goud is hun samenwerking op een unieke manier bekroond. „Jeremy heeft mij technisch en mentaal heel veel geleerd”, vertelde Lorentzen al voor zijn gouden race.