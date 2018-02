Italiaanse politie pakt 27 maffiosi op

Bij twee grote politieacties tegen de maffiaorganisatie ‘ndrangheta zijn maandag 27 vermoedelijke maffiosi aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, afpersing, ontvoering, witwassen en fraude. Ook is beslag gelegd op zo’n 100 miljoen euro aan goederen, bedrijven en huizen, schrijft de Italiaanse krant la Repubblica.

De zogeheten acties ‘Martingala’ en ‘Gulden Vlies’ richtten zich op 64 bedrijven. Niet alleen in het zuiden van Italië, maar ook in Toscane. Deze zouden opereren met dochterondernemingen in Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Oost-Europa. Het gaat onder meer om staalproducenten en bouwbedrijven, die ook overheidsopdrachten zouden hebben uitgevoerd. Alle drie de mandamenti van de ‘ndrangheta, de subgroepen binnen de clan, waren daarbij betrokken.

Door middel van financiële constructies konden de bedrijven belasting ontduiken. De openbaar aanklager stelt dat de groep via ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk de herkomst van inkomsten kon verbergen vanwege “mazen in de Britse wetgeving”.

Cocaïnehandel

Vorige maand werden nog tweehonderd leden van de Calabrische maffiaorganisatie opgepakt in Italië en Duitsland. Bij invallen werd 50 miljoen euro aan goederen in beslag genomen. Ook drie burgemeesters en een gouverneur van de zuidelijke provincie Crotone werden aangehouden omdat ze nauwe relaties zouden hebben met de maffiosi.

Met het verval van het wereldberoemde Cosa Nostra - de capo dei capi Totò Riina overleed in november - is de ’ndrangheta in Europa verder naar de voorgrond getreden. De organisatie domineert onder meer de cocaïnehandel in Europa. Ook was al langer bekend dat de ’ndrangheta is geïnfiltreerd in bedrijven en gemeenteraden verspreid over Italië.