IS doodt 27 Iraakse paramilitairen in hinderlaag

Strijders van Islamitische Staat (IS) hebben zondag 27 pro-Iraakse paramilitairen gedood. Volgens een verklaring van militieleiders liepen de Irakezen in een hinderlaag van de terreurgroep ten zuidwesten van de Noord-Iraakse stad Kirkuk, schrijft Reuters. IS heeft de aanval opgeëist via zijn communicatiedienst Amaq.

De slachtoffers behoren tot de paramilitaire groep Hashd al-Shaabi, die zich in het Engels laat afkorten als PMF (Popular Mobilization Forces). Dat is een verzamelnaam voor verschillende shi’itische milities die een belangrijke rol hebben gespeeld in de oorlog tegen IS.

Nep-controlepunt

De IS-strijders deden zich zondag volgens de verklaring van de PMF voor als Iraakse soldaten bij een nep-controlepunt. In het twee uur durende gevecht dat volgde werden ook IS-strijders gedood.

De paramilitairen voerden de afgelopen dagen antiterreuracties uit. Ze arresteerden vermeende terroristen en ontmantelden overgebleven terreurcellen in de omgeving van de stad Hawija, aldus de verklaring.

Guerillastrijd

In 2014 had IS nog een derde van Irak in handen. De laatste jaren heeft het Iraakse leger de terreurgroep volledig teruggedrongen. Amerikanen en Koerdische troepen hielpen bij de herovering van Mosul afgelopen zomer. In november viel het laatste grote IS-bolwerk in Irak, Rawa, bij de grens met Syrië.

In december verklaarde Irak het voormalige IS-gebied volledig te hebben heroverd, maar de terreurgroep pleegt nog altijd aanslagen in het land. Vorige maand kwamen 38 mensen om het leven bij een bomaanslag in de hoofdstad Bagdad.

De aanval van zondag vond plaats ten zuidwesten van de stad Kirkuk: