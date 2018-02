Iraanse betogers rijden in op politie, drie agenten komen om

Bij gevechten tussen demonstranten en de politie zijn maandag in Iran drie agenten om het leven gekomen toen een van de betogers met een bus op ze inreed. Bij het protest had zich een aantal soefisten verzameld bij een politiebureau om de vrijlating van een aantal geestverwanten te eisen, meldt persbureau Reuters. De betogers die de agenten hebben aangereden zijn volgens de politie aangehouden.

Op internet verschenen beelden van de aanval op de politiemensen. Te zien is hoe een witte bus zigzaggend op de politiemensen inrijdt. Anderen filmden vreedzame protesten en pogingen van de politie om de protesten uiteen te drijven met traangas. Of de beelden maandagavond zijn gemaakt, is niet bevestigd. Volgens de BBC zijn negen betogers opgepakt.

De demonstratie vond plaats in het noorden van de Iraanse hoofdstad Teheran. De betogers zijn lid de Gonabadische derwisjen, een soefistische orde. Iran beschouwt het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam, als een bedreiging voor de overwegend shi’itische macht. Critici zeggen dat de derwisjen door de Iraanse autoriteiten onderdrukt worden.