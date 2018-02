‘Ik kocht maandelijks zo voor 1.000 euro aan kleding’

IN

‘Ik begon mijn carrière als doktersassistente omdat mijn moeder, werkzaam in de zorg, zei dat het veel baanzekerheid gaf en dat het handig zou zijn als je kinderen hebt vanwege de wisselende diensten. Ik was zeventien en wist niet wat ik wilde, dus koos ik voor dat vak. Na vijf jaar waarin ik prima verdiende, concludeerde ik dat het toch niks voor me was.

„Ik wilde meer creatief bezig zijn en door kunnen groeien. Dat was als doktersassistente niet goed mogelijk. Ik besloot een deeltijdopleiding media, informatie en communicatie te gaan volgen, ging tijdelijk in de WW en verkocht mijn appartement in Amsterdam om de overstap naar zelfstandig online marketeer te kunnen betalen. Ik verhuisde met mijn vriend naar Antwerpen, maar keerde na een jaar weer terug. Ik miste de stad.

„Omdat het moeilijk was om een woning in Amsterdam te vinden en ik met mijn onderneming nog geen drie jaar aan cijfers kon laten zien, ben ik op zoek gegaan naar een vaste baan, maar dan iets wat ik echt leuk vond. Nu werk ik 32 uur als online marketeer, studeer ik op vrijdag en zaterdag en als er dan nog tijd over is, doe ik af en toe een freelance klus op het gebied van webdesign of socialmediabeheer. Dat is meestal voor mensen in de creatieve sector en vaak zijn het ook vrienden, dus veel meer dan een paar honderd euro per keer verdien ik daar niet mee.”

Inkomen: 1.720 euro Vaste lasten: woonlasten (800 euro), verzekeringen (135 euro), internet en bellen (95 euro), boodschappen (300 euro), abonnementen (20 euro), sportschool (60 euro), goede doelen (7 euro), studie (200 euro) Laatste grote aankoop: nieuwe schoenen (400 euro) Sparen: nee

UIT

‘Ik kom maar net rond. Dat komt vooral door mijn uitgavenpatroon. Ik vind goed eten erg belangrijk dus koop vaak biologische producten. Ik let er eigenlijk nooit op wat iets kost, maar dat maakt wel dat ik zo drie keer per week voor 25 euro aan boodschappen koop. Ik ga ook nog eens vaak uit eten, voor de gezelligheid maar ook wel eens in m’n eentje, als ik geen zin heb om te koken. Als ik er zo over nadenk, is het wel een beetje doorgeslagen, de kosten voor eten, maar ik vind het belangrijker om over mijn werk na te denken dan over dat soort zaken.

„Waar ik tot voor kort ook veel geld aan uitgaf was aan kleding en schoenen. Zeker toen ik nog in Antwerpen woonde en een groot huis had, kocht ik maandelijks zo voor 1.000 euro aan nieuwe kleding. Nu woon ik een stuk kleiner, dus probeer ik bewuster, en dus meer tijdloze maar ook meer duurzame kleding te kopen. Vaak is het wel designerkleding. Omdat ik af en toen nog freelanceklussen doe en ook wat uit cryptocurrency haal, heb ik de ruimte dit te doen.

„Ik ga niet zo graag op vakantie, dus dat kost me niks, maar ik ga graag naar concerten en in de zomer naar festivals. Zo ben ik onlangs naar PartyNextDoor geweest en ga ik binnenkort naar Playboi Carti en Kendrick Lamar. Een kaartje kost al snel tussen de 30 en 60 euro.”