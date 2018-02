Heeft de jonge boeddha in Tibet zijn gezicht verbrand?

Of het beeld van de jonge Gautama Buddha, ook wel bekend als ‘Jowo’, de brand heeft overleefd, is afwachten. Zaterdag brak er brand uit in het beroemde zevende-eeuwse Tibetaanse Jokhang klooster, dat in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa een belangrijke religieuze rol speelt. Wat de oorzaak is van de brand en hoe groot de schade is aan de oudste boeddhistische tempel in Tibet, is nog onduidelijk.

De Tibetaanse regering in ballingschap liet aan persbureau AP weten dat het allemaal reuze meevalt en dat de centrale tempel gespaard is gebleven. Op foto’s en filmpjes op sociale media is te zien dat een dak van het klooster – dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat en ook door Chinese boeddhisten beschouwd als een bedevaartsoord – in lichterlaaie stond.

Toen het Chinese staatspersbureau, vier uur nadat de brand vermoedelijk begon, erkende dat er iets aan de hand was, meldde ze er meteen bij dat het vuur inmiddels gedoofd was. De relikwieën zouden geen schade hebben opgelopen.

Volgens de Amerikaanse Tibet-wetenschapper Robert Barnett is de hoofdtempel echter wel in vlammen opgegaan en daarbij ook het beroemde ‘Jowo’-beeld. De Tibetaanse gemeenschap buiten China heeft eveneens haar twijfels of de schade meevalt. Waarom zijn er anders zo weinig beelden gemaakt van de tempel? Een logische vraag: tijdens het weekend bezochten duizenden Chinese toeristen Lhasa.

De stilte van de autoriteiten rond de brand zou erop duiden dat het gebied waar die plaatsvond goed afgeschermd is. Volgens Barnett is het lokale Tibetanen verboden om beeldmateriaal over de brand naar buiten te brengen. Inmiddels zou het complex weer open zijn, maar de tempel waar de Jowo staat, is nog afgesloten.

Op Weibo, het populairste sociale medium in China, is ‘Jokhang’ inmiddels de op een na populairste zoekterm. Berichten erover worden desondanks gecensureerd. Tibet is een autonome regio in China, waarvan de regering door Beijing benoemd wordt. Uit angst voor onrust in een opstandige provincie wil Beijing waarschijnlijk niet teveel openheid van zaken geven over de brand.