Hans van Manen krijgt Eremedaille

Choreograaf Hans van Manen heeft maandag de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje ontvangen. Van Manen ontving de prijs vanwege zijn “enorme bijdrage aan de kunsten in Nederland en de balletdans in het bijzonder”.

De 85-jarige Van Manen is als vaste choreograaf verbonden aan het Nationaal Ballet. Hij maakte meer dan 125 balletten, die door ruim 50 gezelschappen internationaal worden uitgevoerd. Koning Willem-Alexander reikte de prijs uit op paleis Noordeinde.

De prijs wordt toegekend aan mensen met “uitzonderlijke verdiensten op de terreinen kunst en wetenschap”. De Eremedaille is een Huisorde die de Koning zelf toekent en waarvoor hij geen handtekening van een minister nodig heeft.

Van Manen ontving eerder de internationale Grand Prix à la Carrière, hij werd in Frankrijk als eerste Nederlandse podiumkunstenaar benoemd tot Commandeur des Arts et des Lettres en werd benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In juli 2016 weigerde hij een Turkse eretitel omdat “in Turkije kranten monddood worden gemaakt en journalisten die hun beroep uitoefenen in de gevangenis terechtkomen”.

Dit seizoen stond het werk van Van Manen centraal bij het Nationaal Ballet. “Zijn werk wordt over de hele wereld gedanst en is populairder dan ooit,” schreef het gezelschap.

De vorige keer dat de Eremedaille werd uitgereikt was in 2014 toen kunstenares Marte Röling de prijs ontving. Huischoreograaf van het Nederlands Dans Theater Jiří Kylián ontving de Eremedaille in 2008.