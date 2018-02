‘Handtekeningenactie Ruf is symbolisch’

„Nederland dreigt een übernet land te worden. Als je een schuine mop vertelt, kun je er al uit vliegen.” Dat zegt kunstenaar Joep van Lieshout, gevraagd naar de reden waarom hij de petitie heeft getekend om Beatrix Ruf terug te vragen als artistiek directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. De Duitse nam in oktober vorig jaar ontslag na berichten over haar nevenactiviteiten en mogelijke belangenverstrengeling.

Van Lieshout: „Ik ben al die politieke correctheid zat, dat doodt de creativiteit. Wie wil na het vertrek van Ruf nog in het Stedelijk werken? Laat haar toch terugkeren.”

Uit een rondgang langs een aantal ondertekenaren van de zaterdag en maandag gepubliceerde oproep in Het Parool, blijkt dat meer mensen in de kunstwereld de uitkomsten van de onderzoeken naar het Stedelijk onder Ruf, waar de gemeente opdracht toe heeft gegeven, niet willen afwachten.

Neem Hans Lensvelt, de meubelproducent die recent het entreegebied van het Stedelijk met Ruf opnieuw inrichtte. „Mijn mensenkennis is groot. Ik ben ervan overtuigd dat Ruf integer is, dat die onderzoeken geen grove nalatigheden aan het licht zullen brengen. En een kleine fout, zeg ik altijd, moet je iemand vergeven. Anders krijg je daar straks een pennelikker aan het roer die keurig binnen de lijntjes kleurt. Dan glijdt het museum nog verder af.”

Of neem Jorg Grimm van Grimm Gallery en Zsa-Zsa Eyck van de Andriesse Eyck Galerie, beide in Amsterdam. De kunstverkopers noemen hun handtekening onder de petitie een adhesiebetuiging. Grimm: „Zo’n steunbetuiging wil je niet pas na de uitkomsten van het onderzoek plaatsen. Dat zou mosterd na de maaltijd zijn. Nu krijgt het enig gewicht.”

Eyck zegt het schandelijk te vinden dat na Ann Goldstein – de voorganger van Ruf bij het Stedelijk – „weer een vrouw op basis van nuffigheid en sukkeligheid is afgeserveerd”.

„De inzet van de stad met het museum is steeds groot, het einde zo lullig. Waarom heeft niemand uit de raad van toezicht van het museum het voor Ruf opgenomen toen haar nevenactiviteiten aan de orde kwamen?”

De onderzoeken naar het Stedelijk worden naar verwachting in april gepubliceerd. Zelfs als daaruit zou blijken dat Ruf zaken zou hebben verzwegen, zou dat Eyck „niet heel erg boeien”. „Haar inzet voor de kunst is zo groot, dat ik haar dan toch graag terug zou willen.”

Met één kanttekening, zegt Eyck. „Dan wel graag zonder die nevenactiviteiten.”

Storm in het Stedelijk

Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum in Utrecht, en oud-collega van Ruf, zegt nog steeds verbaasd te zijn over de storm die in het Stedelijk heeft huisgehouden. Volgens hem was het onnodig om Beatrix Ruf te laten vertrekken.

Rutten zegt Rufs vertrek ook niet los te kunnen zien van de nieuwe functies die de verantwoordelijk wethouder, Kajsa Ollongren, en de voorzitter van de raad van toezicht van het museum, Ferdinand Grapperhaus, een paar dagen na haar vertrek innamen. Beiden werden minister, respectievelijk van Binnenlandse Zaken en Justitie. Rutten: „Ruf is naar mijn taxatie veroordeeld zonder overtuigend bewijs.”

De directeur van het Centraal Museum zegt de petitie op persoonlijke titel te hebben ondertekend. „Mijn intuïtie zegt dat het niet realistisch is om te verwachten dat Beatrix Ruf terugkeert. Na zo’n heftige breuk nog nader tot elkaar komen, dat kan haast niet. Ik vraag me ook af of ze dat nog wel zou willen. Het is spijtig voor betrokkenen.”

De handtekeningenactie is daarom symbolisch, zegt Rutten, „een soort dankjewel voor alles wat Beatrix Ruf het museum heeft gebracht”.

De online petitie op beatrixrufback.petities.nl was maandagavond om zeven uur door ruim 180 mensen getekend.