Zesde toernooizege voor Luiten op Europese Tour

Joost Luiten heeft de Oman Open op zijn naam geschreven. Voor de 32-jarige Nederlander is het de zesde toernooizege op de Europese Tour en de eerste overwinning sinds de KLM Open in 2016. Hij bleef de Engelsman Chris Wood na een spannende slotronde twee slagen voor en eindigde op 272 slagen, zestien slagen onder het baangemiddelde. Luiten stond aan het begin van de slotdag met de Fransman Julien Guerrier en de Engelsman Matthew Southgate aan kop. Waar Guerrier en Southgate terugvielen, hield Luiten het hoofd koel. In de laatste ronde kwam hij tot 68 slagen, vier onder par. Vanaf de dertiende hole ging hij alleen aan de leiding en gaf de voorsprong niet meer weg. „Dit is waarvoor ik golf speel, om bekers in ontvangst te nemen”, zei Luiten, die 233.235 euro verdiende. Op de wereldranglijst stijgt Luiten in het gunstigste geval naar plaats 65. (ANP)