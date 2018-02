Gevlogen Amerikaanse zeearend Beekse Bergen weer terug

De zeearend die na een aanvaring met een aantal meeuwen was ontsnapt uit Beekse Bergen is weer terug. Lady Maya zat in de Goirlense wijk Boskens, meldt het dierenpark op Facebook. De roofvogel woont al 27 jaar in het park.

Lady Maya dook rond 15.00 uur op in Goirle. In die omgeving was ze zaterdag ook al gespot, en zorgde ze onder kauwen en kraaien al voor “veel paniek”. Zodra haar vaste verzorger Robin Meijer haar riep, vloog ze volgens Beekse Bergen “meteen op zijn handschoen af”.

Pittige dame

De vogel werd sinds dinsdag vermist. Ze kreeg het tijdens een show met de meeuwen aan de stok en ging ervandoor. Het park deed daarna via sociale media een oproep naar Lady Maya uit te kijken. Wie haar zag moest vooral niet zelf proberen haar te vangen, maar contact op te nemen met Beekse Bergen. “Het is een pittige dame, maar ze kan ook schrikken en verder wegvliegen”, waarschuwde het park.

In Beekse Bergen zitten Lady Maya en de andere roofvogels niet in een afgegrendelde volière, maar vliegen ze vrij rond. Ze kunnen daardoor in theorie op ieder moment vertrekken. In de praktijk doen ze dat niet omdat ze sterk aan hun verzorgers gehecht zijn.

Zeearend

Lady Maya is 29 jaar oud en heeft een spanwijdte van 2,5 meter. Haar soort komt, in tegenstelling tot de ongeveer even grote Europese zeearend, in Nederland van nature niet voor.

De Amerikaanse zeearend is een symbool van de Verenigde Staten en is onder meer te zien op het Grootzegel. Hoewel de vogel geen bedreigde diersoort is, staat daar op het verstoren van de dieren, hun nest of hun eieren een boete van duizenden dollars of zelfs gevangenisstraf.