Getuigen in Oxfam- seksschandaal werden bedreigd

Drie medewerkers van Oxfam van wie seksueel wangedrag in Haïti onderzocht werd, hebben een getuige in het onderzoek bedreigd. Dat blijkt uit een intern rapport over het schandaal dat Oxfam maandag naar buiten bracht. De hulporganisatie zegt nu „zo transparant” mogelijk te willen zijn.

De drie namen zijn in het document van elf pagina’s zwartgemaakt. Het is daarom onduidelijk wie zich schuldig hebben gemaakt aan de fysieke intimidatie. Dit gebeurde nadat onderzoeksresultaten gelekt waren naar een medewerker die verder niet betrokken was bij het schandaal. De drie medewerkers, die zich ook schuldig hadden gemaakt aan het seksueel wangedrag, werden meteen ontslagen.

Een van de andere betrokken medewerkers is de voormalig landendirecteur van Oxfam, Roland van Hauwermeiren. De 68-jarige Belg was verantwoordelijk voor de Oxfam-groep in Haïti. Eerder ontkende hij aantijgingen ook mee te hebben gedaan aan de seksfeestjes, maar uit het vrijgegeven rapport blijkt dat hij dit wel heeft toegegeven tegenover onderzoekers van Oxfam. Na zijn gedwongen vertrek werd Hauwermeiren aangenomen bij het Franse Action contre La Faim in Bangladesh. Die organisatie zegt niets geweten te hebben van het schandaal.

Een onbewerkte versie van het rapport is gedeeld met de Haïtiaanse ambassadeur in Londen. Oxfam biedt excuses aan voor de gemaakte „fouten” en wil kijken wat de hulporganisatie verder nog kan doen, onder meer voor de betrokken vrouwen. „We hopen dat dit ertoe leidt dat we vertrouwen kunnen terugwinnen van diegenen die ons werk steunen”, schrijft Oxfam.

Oxfam gaat met een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar seksueel misbruik binnen de organisatie. Wereldwijd werken zo’n 10.000 medewerkers voor Oxfam in meer dan negentig landen.