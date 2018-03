Fouten in geheime belastingafspraken met bedrijven

Bij belastingafspraken met internationale bedrijven zijn tientallen fouten gemaakt. Het zijn er zoveel, dat staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) de werkwijze wil aanpassen waarop de Belastingdienst fiscale deals maakt met multinationals, schrijft hij in een brief die hij zondag aan de Tweede Kamer stuurde.

Snel liet onderzoek doen naar 4.462 ‘rulings’, waarin geheime fiscale afspraken met bedrijven zijn vastgelegd. In 78 gevallen bleek een fout te zijn gemaakt. Bij veruit de meeste fouten (72) was de ruling afgegeven door een lokale inspecteur van de Belastingdienst. Dat is opvallend, omdat zij slechts een derde van alle rulings afgeven. In de overige zes gevallen was de fout gemaakt door een speciaal team (APR/ATR-team) van de fiscus.

In 63 gevallen had de lokale inspectie de ruling moeten voorleggen aan het rulingteam van de Belastingdienst. Om die fout in de toekomst te voorkomen wil Snel dat vanaf 2019 alle belastingafspraken met „een internationaal karakter” door het APR/ATR-team worden afgegeven.

De aanleiding van het onderzoek van Snel is gezamenlijk onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad van begin november, waaruit bleek dat in een ruling met de multinational Procter & Gamble fouten stonden. Daarbij had een lokale inspecteur goedgekeurd dat het levensmiddelenconcern 676 miljoen dollar naar de Kaaimaneilanden kon doorsluizen en daarbij 169 miljoen dollar aan belastingen in Nederland bespaarde. Deze deal had echter langs het speciale rulingteam moeten gaan.

Snel acht de rulings een „belangrijke pijler van ons vestigingsklimaat” omdat ze bedrijven vooraf „zekerheid geven” over belastingen. Dat zou een belangrijke reden zijn om zich in Nederland te vestigen. Hij wil echter vanwege het tegengaan van belastingontwijking „bekijken in hoeverre het geven van zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen in alle situaties nog steeds passend is”.