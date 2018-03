Derdedivisionist weerstaat Spurs

Tottenham Hotspur moet op herhaling in de achtste finales van de FA Cup na het gelijkspel (2-2) tegen Rochdale, dat uitkomt in de League One, het derde niveau in Engeland. De Nederlander Jürgen Locadia maakte in zijn eerste wedstrijd voor Brighton & Hove Albion zijn eerste doelpunt. Mede door de treffer van de recordaankoop (16 miljoen euro) versloeg Brighton Coventry met 3-1. Ook Wesley Hoedt scoorde, de Nederlandse verdediger opende voor Southampton de score in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion. (ANP).