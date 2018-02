Ex-coach Barry Bennell tot 31 jaar veroordeeld wegens misbruik

Oud-voetbalcoach Barry Bennell is veroordeeld tot 31 jaar cel, waarvan zestien voorwaardelijk, voor kindermisbruik. De rechter in Liverpool achtte maandag bewezen dat Bennell zich schuldig heeft gemaakt aan vijftig vergrijpen.

De 64-jarige Bennell was werkzaam als coach van Crewe Alexandra en als scout van Manchester City. Hij kwam in die hoedanigheid in contact met jonge jongens. Tussen 1979 en 1991 misbruikte hij twaalf jongens tussen de 8 en 15 jaar oud meerdere malen. In hun getuigenissen zeiden sommige slachtoffers dat Bennell zich tientallen keren aan hen vergrepen had.

Misbruik van positie als coach

De straf die hem nu is opgelegd, bedraagt 31 jaar. Daarvan moet de ex-trainer er vijftien in de gevangenis doorbrengen. De andere zestien jaar zijn voorwaardelijk, meldt de BBC. Bennell werd ook eerder al door rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten veroordeeld wegens kindermisbruik, in 1995, 1998 en 2015.

De rechter noemde Bennell iemand die zijn slachtoffers “hun jeugd en hun onschuld” afnam en die gebruikmaakte van de positie die hij had: “Die jongens zagen u als een god.”

In november 2016 kwam het misbruikschandaal in het Engelse voetbal, waarin Bennell een van de hoofdverdachten was, aan het licht. Meerdere spelers en voormalige spelers hebben in de afgelopen jaren gesproken over seksueel misbruik dat zij in jeugdteams hebben meegemaakt.