Koploper PSV speelde zaterdag gelijk tegen sc Heerenveen: 2-2. Het was na 22 zeges op rij het eerste puntenverlies van de Eindhovense club in eigen stadion. Tegen Heerenveen kwam PSV op voorsprong door treffers van Santiago Arias en Luuk de Jong. Na rust kreeg PSV’er Hirving Lozano rood, waarna Heerenveen via Stijn Schaars en Reza Ghoochannejhad terugkwam. De Jong bezorgde PSV nog bijna de zege, hij raakte de paal. (NRC)