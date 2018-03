Een 23-jarige man heeft zondag in de stad Kizljar in de Russische deelrepubliek Dagestan vijf vrouwen doodgeschoten in een kerk en vier andere kerkgangers verwond. Daarna werd de man, die een jachtgeweer en een mes bij zich had, zelf doodgeschoten door de politie. Het motief is nog onbekend, maar volgens bronnen zou de man banden hebben met IS, aldus de nieuwssite Caucasian Knot. (NRC)