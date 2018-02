Dag 11 Winterspelen: geen Nederlands eremetaal op 500 meter

Een onfortuinlijk moment voor de kunstschaatsers uit Frankrijk: na enkele pirouettes aan het begin van de kür schoot de clip van Gabriella Papadakis' kostuum los. De ijsdans werd voor de 22-jarige Française een gevecht om niet half naakt op de ijsvloer te staan, waar ze vrijwel de gehele kür in slaagde. Het kwaad geschiedde in het laatste element: bij een buiging naar achteren was enkele momenten haar linkerborst te zien. Papadakis was zichtbaar aangeslagen, maar bedankte na afloop toch de jury en het publiek.

"Het leidde behoorlijk af, het was zo ongeveer mijn ergste nachtmerrie dat dit op de Spelen zou gebeuren. Ik zei tegen mezelf dat ik geen keuze had. Ik moest doorgaan, en dat hebben we gedaan."

De pech voor Papadakis is dat het kunstschaatsen live door de internationale televisie werd uitgezonden, zonder vertraging. Verschillende zenders zegden toe het pijnlijke moment uit de herhalingen te knippen.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning

The clasp at the back of her halter snapped.

Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu

— CBC Olympics (@CBCOlympics) February 19, 2018