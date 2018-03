De president van de centrale bank van Letland, Ilmars Rimsevics, is opgepakt in verband met een onderzoek naar mogelijke corruptie. Dat heeft de Letse regering zondag laten weten. Rimsevics is lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. Volgens lokale media zouden anticorruptiediensten vrijdag al het kantoor en het huis van de centrale bankier hebben doorzocht. (ANP/Bloomberg)