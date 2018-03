Confrontatie tussen de

Belangstellenden staan in de rij bij de beveiligde rechtbank in Osdorp als Sonja Holleeder maandag arriveert om te getuigen tegen haar broer Willem. Het is hun eerste openbare confrontatie nadat Sonja en zus Astrid drie jaar geleden met geheim opgenomen gesprekken naar de politie waren gestapt en belastend verklaarden tegen hun broer. Sonja Holleeder (57) en haar jongere zus Astrid (52) zijn daarmee cruciale getuigen in de zaak tegen Willem Holleeder.

Zestig zittingsdagen zijn uitgetrokken voor het proces, dat draait om het in georganiseerd verband opdracht geven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. De drie zittingsdagen die voor het getuigenverhoor van Sonja zijn ingeruimd, zullen vooral draaien om de criminele erfenis van Sonja’s man Cor van Hout, geliquideerd in 2003. Het is een van de moorden waarvoor Willem Holleeder (59) terechtstaat.

