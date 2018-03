Aandeel flexwerkers op arbeidsmarkt blijft stijgen

Ook in het laatste kwartaal van 2017 is het aantal flexibele banen in Nederland harder gegroeid dan het aantal vaste banen. Daardoor zijn flexwerkers wederom een groter deel gaan uitmaken van de beroepsbevolking, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zondagnacht. Het percentage flexwerkers (zzp’ ers en mensen met een tijdelijk contract) lag op 34,8 procent van het totale aantal werkenden. In 2016 was het 34,7 procent, in 2003 21,9 procent. Het totaal aantal werkenden nam in het vierde kwartaal toe met 173.000, van wie 112.000 vaste werknemers en 72 duizend flexwerkers. De vakbonden FNV en CNV zijn ontstemd over de CBS-cijfers. „De flextrend maakt mensen onzeker en moet nu echt gestopt worden”, zegt Maurice Limmen, CNV-voorzitter, in een verklaring. (NRC)