Buitenkansje: contact met Trump jr. dankzij aanschaf Indiaas appartement

„Er komen absoluut geen nieuwe buitenlandse deals voor de duur van president Trumps ambtstermijn” zei Trumps advocaat vlak voor diens aantreden in januari vorig jaar. Ze zei er niet bij dat het werk aan de oude deals gewoon verder zou gaan.

Maandag landde Trumps zoon Don Trump junior, directeur van The Trump Organization, in Delhi voor een reis van een week langs Trump-projecten. India is een belangrijke klant van de Trump Organization. Aan de licenties voor bouwprojecten in India hield het bedrijf in 2016 drie miljoen dollar aan royalty’s over. Bij zijn aantreden droeg Trump senior de leiding van het bedrijf aan zijn zoons over, maar hij is zelf nog eigenaar.

Trump junior komt vooral naar India om de verkoop van luxe-appartementen te stimuleren in een complex in Gurgaon, een voorstad van Delhi. De vraag of de aankoop van zo’n appartement ook toegang tot de inner circle van de president van de VS betekent, werd zaterdag beantwoord. Drie grote Indiase kranten verschenen met een omslag voor de voorpagina waarop een grote foto van Trump jr. prijkte. Bijgaande teksten: „Trump is hier. Bent u uitgenodigd?” en „Trump is gearriveerd. Bent u al arrivé?”

De advertentie, geplaatst door de projectontwikkelaars, belooft een ieder die vóór 21 februari een appartement aanschaft in de torens in Gurgaon, een diner met Don Trump junior.