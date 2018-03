Na lezing van het heel boeiende interview van Coen van Zwol met de Mexicaanse filmer Guillermo del Toro (‘Over de liefde praten zonder horror voelt belachelijk’, 14/2), naar aanleiding van diens film Shape of Water, waarin de filmer een paar prachtige uitspraken over liefde doet, moest ik ineens denken aan de illustratie ‘De droom van de vissersvrouw’ van de Japanse kunstenaar Katsushika Hokusai (1760-1849) uit 1814.

De vissersvrouw bedrijft hierin de liefde met een octopus, die daarbij voluit gebruikmaakt van zijn veelarmigheid. In het boek Hokusai, A Life in Drawing van Henri-Alexis Baatsch (oorspronkelijk in het Frans: Hokusai, le fou de dessin) staat er onder meer dit over: „In this strange, yet sensual vision, in which extasy is fused with horror...” Terwijl ook in het interview met Del Toro horror een centraal thema is!

Ik kan me haast niet voorstellen dat Del Toro onbekend is met dit werk – en is hij dat wel, dan zal het hem, lijkt mij, niet onberoerd laten.

Ook bijzonder: de prent van Hokusai stamt uit 1814, op 23 september van dat jaar werd hij 54. Ik lees in het interview dat Guillermo del Toro 53 is. Goede kans dat Hokusai even oud was toen hij ‘De droom van de vissersvrouw’ maakte.