Rutte maakt Merkel meteen duidelijk: Nederland gaat niet meer aan EU betalen

Een bezoek van premier Rutte aan bondskanselier Merkel in Berlijn stond maandagavond in het teken van de uitdrukkelijke Nederlandse weigering meer bij te dragen aan de EU-begroting. Den Haag staat daarmee tegenover Berlijn, waar de nieuwe Grote Coalitie die in de steigers staat juist meer geld wil uittrekken voor de Europese Unie.

In Duitse media was veel aandacht voor een Nederlands beleidsdocument, dat in verband met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU stelt dat een kleinere EU ook moet leiden tot een kleinere begroting. Nieuwe Europese projecten moeten betaald worden door op andere zaken bezuinigen, aldus Den Haag.

Op de achtergrond speelt de Nederlandse vrees dat Duitsland in de EU op financieel terrein meer concessies gaat doen aan Frankrijk en de zuidelijke landen, nu de strenge minister van Financiën Schäuble Bondsdagvoorzitter is geworden en bondskanselier Merkel aanstuurt op een nieuwe regering met de SPD, die de opvolger van Schäuble levert. Door de Brexit verliest de EU een grote nettobetaler en verliest Nederland een medestander bij het pleiten voor behoudend begrotingsbeleid.

Voor Rutte is dat reden zijn verzet tegen een hogere bijdrage meteen aan de orde te stellen, nu onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting (2021-2027) beginnen.

Het bezoek aan Merkel komt voor een informele EU-top, vrijdag, waarvoor de bondskanselier maandag ook al de Luxemburgse premier ontving en vrijdag de premiers van Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Ook Europees Commissaris voor Begrotingszaken Oettinger kwam maandag bij Merkel langs.

De Duitse demissionair minister van Financiën Altmaier zei maandag over de Nederlandse weigering meer te betalen: „We staan aan het begin van een discussie en zullen er intensief overleg over voeren.” Aangenomen wordt dat er niet voor 2019 overeenstemming zal zijn over de Europese meerjarenbegroting.