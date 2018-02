Beursdebuut voor blanco cheque

De een was de baas bij Delta Lloyd, de ander topman bij ’s lands grootste familiebedrijf SHV en de derde werkte in de top bij ABN Amro, ING en Morgan Stanley. Gezamenlijk vragen Niek Hoek, Stephan Nanninga en Gerbrand ter Brugge beleggers nu om een blanco cheque van maximaal 100 miljoen euro.

Donderdag gaat hún bedrijf Dutch Star Companies One naar de Amsterdamse beurs. „De naam verwijst naar het doel”, zei Nanninga vorige week in een toelichting voor beleggers: een goed presterend Nederlands ‘sterrenbedrijf’ kopen.

Dutch Star is een ‘spac’: een special purpose acquisition company. Spacs zijn zeldzaam op het Damrak. Het is een investeringsvehikel dat via een beursgang geld ophaalt om daarna een belang in een nog nader te bepalen bedrijf te nemen. Omdat beleggers moeten inleggen voordat bekend is in welk bedrijf geïnvesteerd wordt, spreken Angelsaksische media vaak van een ‘blancochequebedrijf’.

Helemaal eerlijk vindt Niek Hoek die typering niet, vertelt hij telefonisch. „Er wordt weleens gewezen op het feit dat er veel onzeker is aan een spac, maar die mening deel ik niet.” Het geld van beleggers wordt direct apart gezet op een derdenrekening en pas besteed als 70 procent van de beleggers instemt met een investeringsvoorstel. Beleggers die het niet zien zitten, kunnen hun aandelen terugverkopen tegen 99 tot 100 procent van de aanschafprijs, zegt Hoek. „Het risico is dus overzichtelijk.”

Flinke opmars

Spacs zijn populair in de Verenigde Staten en bezig met een flinke opmars, zo blijkt uit cijfers van beursbedrijf Nasdaq, waar 90 procent van alle Amerikaanse spacs genoteerd staan. Vorig jaar vonden er aan de Nasdaq 25 ‘spacbeursgangen’ plaats, in 2010 waren dat er nog twee. In totaal werd met de beursgangen vorig jaar 5,8 miljard dollar (4,6 miljard euro) opgehaald, bijna 90 procent meer dan een jaar eerder.

De grootste Amerikaanse spac-beursgang vorig jaar – van Silver Run II – was goed voor zo’n 900 miljoen dollar. De ‘spactrend’ is ook overgewaaid naar Londen, constateert advocatenfirma Latham & Watkins. Vorig jaar vonden er aan de London Stock Exchange vijftien spacbeursgangen plaats. Een jaar daarvoor waren dat er nul.

Het idee voor Dutch Star komt niet uit New York of Londen, maar uit Milaan. Hoek vertelt hoe Ter Brugge, die tegenwoordig als partner bij financieel adviesbureau Oaklins werkt, zag hoe een Italiaanse partner de afgelopen jaren drie keer succesvol met een spac in Italië naar de beurs ging. „Toen is hij gaan nadenken: ‘Voor wie in Nederland zou dat iets zijn?’, en is hij bij mij langsgekomen.” Hoek stelde vervolgens voor om Nanninga – met wie hij al sinds zijn studententijd bevriend is – erbij te halen vanwege diens ervaring met familiebedrijven.

Gedrieën zijn zij de gezichten van het bedrijf. „Zo’n spac wordt gedragen door deskundige promotors met een goed netwerk. En als je het netwerk van Stephan, Gerbrand en mij optelt, hebben wij een formidabel netwerk in Nederland”, zegt Hoek.

Het trio investeert tijd (ze ontvangen geen salaris) en geld (1,75 miljoen euro) om de kosten van de beursgang te dekken. In ruil daarvoor ontvangen ze een aandelen- en certificatenpakket dat in het gunstigste scenario in de jaren na de beursgang zo’n 15 miljoen euro waard kan worden. Hoek: „Maar dan is alles uitermate goed gegaan en hebben de investeerders een heel mooi rendement geboekt. Ook los daarvan vinden wij het vooral leuk om dit met zijn drieën te doen.”

Alleen in 2007 en 2008 zag het Damrak spacbeursgangen, drie in totaal. Ze waren geen onverdeeld succes. Pan-European Hotel Acquisition Company wist geen overname te realiseren waarna beleggers hun geld terugkregen. Germany 1 Acquisition (dat een Duitse toeleverancier voor de zonne-energiesector kocht) en Liberty International (dat een Britse verzekeraar kocht) verlieten vrij snel de Amsterdamse beurs.

De parallellen met Dutch Star Companies One zijn beperkt. Hoek en consorten willen via hun investeringsvehikel een minderheidsbelang nemen in een goedlopende Nederlandse onderneming – liefst een familiebedrijf – waarvan het management nog zeker vijf tot tien jaar blijft zitten. Hoek en Nanninga zullen daarnaast minimaal drie jaar als commissaris beschikbaar zijn.

Zwaargewichten

En in tegenstelling tot de initiatiefnemers van de spacs van tien jaar geleden wordt het Dutch Star-bestuur gevormd door zwaargewichten uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Naast Hoek, Nanninga en Ter Brugge hebben nog vijf grote namen zitting als commissaris. Neem Rob ten Heggeler (oud-topman van zakenbank NIBC), Aat Schouwenaar (oud-topman Endemol) en chemiemiljonair Joop van Caldenborgh. Zij investeren ook zelf fors, Van Caldenborgh steekt 7,5 miljoen euro in aandelen en certificaten van Dutch Star.

Dutch Star had vorige week bij de publicatie van de prospectus 50,5 miljoen euro aan toezeggingen binnen. Doel is om daar voor donderdag maximaal 100 miljoen euro van te hebben gemaakt. Intekenen kan vanaf 100.000 euro. Hoek: „De gedachte is dat dit voor mensen is die weten wat beleggen is en die het zich kunnen permitteren. De kleine particuliere belegger kan straks als we op de beurs zitten een aandeel kopen.”