Betoging tegen ‘haantjesgedrag’ politie in vreedzaam hoekje

Na afloop legt John Medley zijn gele hesje op tafel in het pannenkoekenrestaurant aan het Malieveld. Tachtig hesjes had-ie geregeld, voor de ordedienst. Nou, zonde van ’t geld. Hoeveel betogers waren er komen opdagen? Vijftig misschien?

Hij bestelt een warme choco met slagroom. Zo’n demonstratie, wat een gedoe. Medley, de kale volkszanger uit Den Haag, trekt z’n vingers uit elkaar. „Zó’n pak regels moet je aan voldoen!” Hij had het geluk dat vriend Patrick de beveiliging kon regelen, Nick een verhuisbus en Ton de geluidsinstallatie. Plaatsen van het – gehuurde – podium kost je 150 euro ex btw. Parkeergeld: 3 euro per uur. Al sinds vanmorgen half elf is Medley in de weer. Koude tenen heeft-ie ervan.

„Kijk, daar zijn ze.” Het vijfkoppige gezelschap ziet een trailer met politiepaarden stoppen voor het restaurant. De paarden krijgen een emmertje voer en vier agenten stappen binnen. „Hallo!”, zegt één in het voorbijgaan. „Alles goed gegaan, hè.”

Als de agenten een tafel verderop de menukaart inkijken, kan Medley een frons niet verbergen. Tegen hén, de agenten, was zijn demonstratie maandag in Den Haag bedoeld.

De volkszanger (bekend van zijn laatste cd Ben op de goede weg) had de betoging georganiseerd om aandacht te vragen voor de dood van kennis Paul Selier, een vader van twee kinderen met wie hij geregeld op de camping stond. De 39-jarige autohandelaar Selier kwam op 2 februari om het leven in Waddinxveen na een hardhandige arrestatie. Hij was ’s nachts in verwarde toestand aangehouden op straat. Liggend op de grond kreeg hij meerdere vuistslagen van een agent. Een filmpje van een omstander leidde tot ophef op sociale media.

De dood van een arrestant in Waddinxveen leidt tot protest tegen politiegeweld. Het korps houdt weinig gegevens bij over incidenten en trekt er nauwelijks lering uit. Verantwoord gebruik van geweld moet bij agenten ‘inslijten’

Over de doodsoorzaak van Selier is weinig bekend. De bloeduitstortingen als gevolg van stomp geweld waren volgens de patholoog onvoldoende om zijn dood te verklaren. Naar het handelen van de agenten loopt een onderzoek van de Rijksrecherche.

Doodstraf

Selier was een bekende van de politie. Zo was hij volgens AD op 7 januari schreeuwend en blootsvoets gesignaleerd in Scheveningen, volgens omstanders was hij „volledig de weg kwijt”. De politie wil zijn naam niet noemen maar bevestigt het incident.

„Kan zijn”, klinkt het aan tafel bij Medley in het pannenkoekenrestaurant. „Maar dat betekent niet dat je iemand de doodstraf mag geven.”

Het handjevol demonstranten dacht er eerder op de dag hetzelfde over. „Dit is schande!” klonk vanaf het podium. „Haantjesgedrag! Stop het politiegeweld!” Aanwezig waren vooral bekenden van de autohandelaar. Een nicht van Mitch Henriquez, omgekomen in 2015 na mishandeling door twee agenten, waarschuwde Seliers familie voor al te veel optimisme in hun zoektocht naar de waarheid. „Wij zijn nog stééds bezig die agenten ervoor te laten opdraaien!”

Agenten in negen politiebusjes inclusief mobiele eenheid hielden het vreedzame hoekje op het Malieveld in de gaten. Ze zagen hoe de betoging eindigde met een muzikale klapper van John Medley zelf. „Ton, zullen we ’m doen? Galmpie d’rop?” zei hij tegen de geluidsman in de verhuisbus. „En als al die agenten nou uit hun busjes komen staat het Malieveld tenminste vol!” Na inzet van het verkeerde liedje (Woman, woman van René Froger) zongen de aanwezigen even later mee met ‘You’ll Never Walk Alone’.

„Teleurgesteld? Een beetje wel”, zegt Medley in het pannenkoekenrestaurant. Media-aandacht was er genoeg, maar de opkomst viel tegen. „Roepen op Facebook betekent blijkbaar niet dat je ook werkelijk kómt. Nou ja, scheelt weer met opruimen. Want dat staat óók in die regeltjes.”

Net als Medley en zijn gezelschap aftaaien, arriveren bij de agenten op tafel vier pannenkoeken naturel. Vanuit zijn ooghoek ziet Medley hoe ze worden beschonken met stroop. „Kom, lekker naar huis. Voor de tv.”