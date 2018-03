Israël woedend over uitspraak Poolse premier

Israëlische politici hebben de Poolse premier Mateusz Morawiecki zaterdag beschuldigd van antisemitisme nadat de premier een vergelijking maakte tussen ‘Poolse daders’ en ‘Joodse daders’ tijdens de Holocaust. Tijdens de veiligheidsconferentie in München deelde een journalist een persoonlijk verhaal over zijn ouders die door Polen waren verraden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In verwijzing naar een omstreden wet die het benoemen van de Poolse rol bij de Joden vervolging strafbaar stelt, vroeg de journalist of zijn verhaal nu strafbaar is in Polen. De premier antwoordde daarop: „Het wordt natuurlijk niet bestraft of als strafbaar gezien om te zeggen dat er Poolse daders waren, net als dat er Joodse daders waren, of Russische daders, of Oekraïense daders, en niet alleen Duitse daders.” De Israëlische premier Netanyahu noemde de uitspraken „schandalig”, een parlementslid noemde het „antisemitisme van het oudste soort”. (AP)