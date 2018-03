Sterchoreografen van wisselend niveau

Dans 5***** door Introdans. Gezien: 16/2, Arnhem. Tournee t/m 15/6. Inl: introdans.nl ●●●●●

Het Arnhemse Introdans heeft de laatste jaren een aantal troeven op het repertoire. Als enige gezelschap in Nederland presenteert het bijvoorbeeld werk, oud en nieuw, van minimaliste Lucinda Childs en andere grote namen van de Amerikaanse moderne dans. Ook is het tegenwoordig de enige Nederlandse uitvoerende van ouder repertoire van Jiří Kylián en weet het regelmatig de hand te leggen op werk van Sidi Larbi Cherkaoui.

Op die laatste twee choreografen slaan de vijf sterren uit de titel van het nieuwe programma (waarin ook werk van ‘driesterrenchoreografen’ is opgenomen). Cherkaoui is een internationale smaakmaker en veelgevraagd gastchoreograaf. Voor het Grand Théâtre de Genève maakte hij in 2005 Loin (‘ver’), een groepswerk over culturele afstand en – Cherkaouis stokpaardje – het overbruggen daarvan. In decor en kostuums worden Moorse, Japanse en Chinese elementen probleemloos gecombineerd, de teksten zijn Chinees, Nederlands en Roemeens en de danstaal is een eclectische mix met klassieke passen, acrobatisch partnerwerk en vogue-achtige handchoreografieën.

Het mooie is dat de stilistische verschillen nergens botsen. Helaas komen de groepsdansen en duetten vaak op hetzelfde neer en pas in het slotdeel openbaart Cherkaouis beeldende talent zich weer, als de twintig dansers een slingerende keten vormen en samenklonteren tot uitkijkpunt voor vergezichten. Spirituele vergezichten, welteverstaan.

Kyliáns Dream Time uit 1983, voor drie vrouwen en twee mannen, is eenduidiger van stijl, maar biedt choreografisch meer variatie en detail. Met name de duetten zijn een wonder van vindingrijkheid in complex partnerwerk, helder en fijnzinnig gepenseeld, als een weerklank van de muziek van de Japanse Toru Takemitsu. Het Japanse element keert terug in de Zen ‘harkpatronen’ in het decor van John McFarlane. Lenig, ijl en krachtig tegelijk – Kylián-oude-stijl in volle glorie.