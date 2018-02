‘Shame on you’, overlevende schietpartij Florida roept op tot actie

Emma Gonzalez slikt een paar keer, veegt tranen uit haar ogen en spreekt dan de menigte toe. “Eigenlijk zouden we thuis moeten zijn om te rouwen”, aldus de 18-jarige scholier. Zij is een van de overlevenden van de schietpartij op een middelbare school in Florida waar 17 mensen om het leven kwamen.

Zij hield op 17 februari, drie dagen na de bewuste schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School, een emotionele toespraak waarin ze fel uithaalde naar de Amerikaanse overheid en de wapenlobby.

“Als onze overheid en president alleen maar gebed en condoleances bieden, dan moeten de slachtoffers verandering brengen (..) De scholieren van deze school hebben meerdere debatten gevoerd over wapenwetgeving. Er waren zelfs discussies hierover tijdens de schietpartij, terwijl scholieren zich verborgen in kasten. Als de president zegt dat dit een tragedie is en het nooit meer mag gebeuren, vraag ik hem hoeveel geld hij heeft gekregen van de NRA.”

Gonzalez doelt op de invloedrijke wapenlobby National Rifle Association (NRA) die in 2016 aan toenmalig presidentskandiaat Donald Trump 30 miljoen dollar overmaakte. Vol woede en minachting houdt de scholier politici verantwoordelijk die geld aannemen van de NRA. “Ga je schamen!”.

Wat volgt is een luid applaus. De aanwezigen scanderen luidkeels: ‘shame on you‘.

Bekijk hier de toespraak:



‘VS heeft leiders nodig, geen volgers’

Op social media is er veel bijval voor de woorden van Gonzalez. Een oud-medewerker van president George Bush twittert dat het land “leiders” nodig heeft, geen volgers.

To all the Republicans who take NRA money and the sanctimonious Democrats who think it’s ok to “evolve” on gun control once you no longer represent a pro-gun district: These kids just called your BS.

America needs leaders, not followers.https://t.co/A7aUe8Iz0o — Richard W. Painter (@RWPUSA) 18 februari 2018

In just 7 minutes Emma Gonzalez was more presidential than @realDonalTrump has ever been in 7 decades. — Beau Willimon (@BeauWillimon) 18 februari 2018

If you told me that there would be a day when a high school student could beat the US President in a debate, I would have called you crazy. Then Emma Gonzalez spoke. — Ed Krassenstein (@EdKrassen) 18 februari 2018

I pledge to fight against the NRA. I pledge to vote for politicians who don’t accept a dollar from gun organizations & lobbyists. I pledge to never to let one of our kids feel like Emma Gonzalez again. — Simar (@sahluwal) 18 februari 2018

De speech van Gonzalez vormt een groot contrast met de woorden van president Trump die het niet had over wapenwetgeving, maar vooral over de FBI die haar werk niet goed had gedaan.