President centrale bank Letland gearresteerd

De president van de centrale bank van Letland, Ilmārs Rimšēvičs, is op last van het anticorruptiebureau van het land gearresteerd. Rimšēvičs is als Letse bankpresident ook lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB).

Waarvan hij precies verdacht wordt is niet duidelijk, maar de Letse autoriteiten hebben vrijdag zijn huis en kantoor al doorzocht. Zijn advocaat noemt de arrestatie volgens persbureau Bloomberg illegaal en hij gaat een klacht indienen. De advocaat zegt dat er nog geen formele aanklacht is tegen Rimšēvičs en dat de vermeende overtredingen van jaren geleden dateren.

Op een persconferentie in de hoofdstad Riga riep minister van Financiën Dana Reizniece-Ozola de bankbestuurder op voorlopig zijn functie neer te leggen:

“Elke dag dat Rimšēvičs aanblijft verslechtert het leiderschap van de centrale bank. Ik denk dat het op dit moment het verstandigst zou zijn als hij voor tenminste de duur van het onderzoek terugtreedt.”

Er was al de nodige onrust in de Letse bankensector. Vorige week stelde het Amerikaanse ministerie van Financiën voor de Letse bank ABLV uit het Amerikaanse financiële systeem te weren, omdat die zou hebben geholpen met transacties voor partijen die betrokken zijn bij het Noord-Koreaanse raketprogramma, schrijft Bloomberg.

Rimšēvičs is al sinds 2001 de baas van de centrale bank in Letland. In 2014 is de Baltische staat toegetreden tot de groep eurolanden en sindsdien maakt de opgepakte bankier ook deel uit van het ECB-bestuur. Een woordvoerder van de ECB wilde zondag niet reageren, meldt Bloomberg.