Orbán: Hongarije laatste bastion tegen islamisering

Premier Viktor Orbán heeft in zijn jaarlijkse toespraak over de stand van het land gezegd dat Hongarije het laatste bastion is tegen de islamisering van Europa. In zijn provocerende speech stelde hij ook dat “immigratie niet meer bijdraagt aan de ontwikkeling van een land dan griep aan de gezondheid van het menselijk lichaam.”

Orbán zei verder dat het westen de “deur open heeft gezet voor het verdwijnen van de christelijke cultuur en de islamitische expansie”, terwijl zijn eigen regering “heeft voorkomen dat de islamitische wereld ons vanuit het zuiden overspoelt.”

De Hongaarse premier dreigde daarom internationale organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers te sluiten:

“Als ze niet ophouden met hun gevaarlijke bezigheden zetten we ze gewoon het land uit, hoe rijk of machtig ze ook mogen zijn.”

Wetsvoorstel

Het parlement praat dinsdag over maatregelen om ngo’s die zich bezig houden met vluchtelingenwerk verder aan banden te leggen. Zij zouden belasting van 25 procent moeten gaan betalen voor hulp uit het buitenland, een vergunning moeten hebben op de voorwaarden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zich niet meer in grensgebieden van Hongarije op mogen houden.

Op 8 april zijn er verkiezingen in Hongarije, waarbij Orbán de torenhoge favoriet is om het land opnieuw vier jaar te gaan leiden.