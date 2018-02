Netanyahu dreigt Iran met militaire actie

Israël zal niet aarzelen militaire actie te ondernemen tegen Iran, mocht Iran daar aanleiding toe geven. Israël zal zich niet beperken tot acties tegen bondgenoten van Iran. Dat zei premier Benjamin Netanyahu zondag op een conferentie in München. ,,We zullen niet toestaan dat het [Iraanse] regime een strop van terreur om onze nek legt.”

Netanyahu riep Europa en de Verenigde Staten op onmiddellijk actie te ondernemen tegen Iran. Om zijn betoog te onderstrepen toonde hij een kaart van het Midden-Oosten. Een grote zwarte vlek strekt zich uit van Iran naar Irak, Syrië, Libanon en Gaza: de vermeende invloedssfeer van Iran.

,,Iran verandert de regels: waar IS terrein prijsgeeft, neemt Iran de macht over. Het probeert een aangesloten rijk te verwerven in het Midden-Oosten.”

‘Iran mag niet blijven in Syrië’

Israël zal niet toestaan dat Iran een permanente militaire aanwezigheid in Syrië verwerft. ,,Als [de Syrische leider] Assad Iran uitnodigt, moet hij weten dat hij ons uitdaagt.” Daarnaast zal Israël niet accepteren dat Iran de Libanese militie Hezbollah voorziet van nieuwe precisie wapens.

Om het acute gevaar van Iran te illustreren zwaaide de Israëlische premier met een stuk van een drone die Iran vorige week vanaf Syrië over Israël liet vliegen en die door Israël uit de lucht werd gehaald. Hij richtte zich direct tot de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, die ook in München was.

,,Zarif, herken je dit? Dat zou wel moeten: het is van jou. Provoceer Israël niet.”

Zarif: Israël zoekt gewoon een zondebok

Zarif noemde het optreden van Netanyahu een ,,cartoon-circus” dat beneden zijn waardigheid was om op te reageren. Mogelijk voerde Netanyahu zijn show op om af te leiden van problemen thuis, zei Zarif. In Israël loopt een onderzoek naar Netanyahu voor betrokkenheid bij corruptie. ,,Israël zoekt gewoon een zondebok.”

Zarif: ,,We willen een sterke regio, we willen niet de sterke man in de regio zijn. De tijd van hegemoniale machten is voorbij.”

De opkomst van Iran heeft één positief bij-effect, aldus Netanyahu. ,,De Arabische staten zien Israël nu als een bondgenoot”. Hij sprak de hoop uit dat in die nieuwe alliantie ook de oplossing voor het Israelisch-Palestijnse conflict besloten ligt.