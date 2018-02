Man schiet kerkgangers dood in Dagestan

Een man heeft in de Russische deelrepubliek Dagestan in een christelijke kerk vijf vrouwen doodgeschoten. Ook raakten vier andere kerkgangers gewond. Dat meldt persbureau AP op basis van berichten uit Russische media.

De schietpartij vond plaats in Kizlyar, een stad met 50.000 inwoners op de grens met Tsjetsjenië. Dagestan ligt in het zuiden van Rusland en heeft een overwegend islamitische bevolking.

De dader zou ook het vuur hebben geopend op de politie, voordat hij door agenten werd doodgeschoten. Over de dader is alleen bekendgemaakt dat hij in 1995 is geboren. Hij had een jachtgeweer en een mes bij zich.

Net als in buurrepubliek Tsjetsjenië plegen islamitische opstandelingen geregeld aanslagen in Dagestan. Over het motief voor deze schietpartij is nog niets bekendgemaakt door de politie. Wel claimde Islamitische Staat (IS) op zondagavond vrij snel al verantwoordelijk te zijn voor de aanval. Voor die claim is vooralsnog geen hard bewijs.