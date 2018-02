Luchtaanvallen op Gaza na verwonding Israëlische soldaten

Het Israëlische leger heeft zaterdagavond en – nacht achttien bombardementen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. De luchtaanvallen volgden op een explosie aan de grens, waarbij vier Israëlische soldaten gewond raakten. Volgens lokale media is het de ernstigste escalatie sinds de laatste Gaza-oorlog in 2014.

De luchtaanvallen waren volgens het Israëlische leger gericht op militaire doelen van Hamas. Daarnaast vuurde een tank op een groep Palestijnen die de grens naderde. Daarbij werden twee jongens van zeventien gedood, bevestigt het door Hamas geleide Ministerie van Gezondheid in Gaza. Twee anderen werden gewond het ziekenhuis binnengebracht. Een huis in het zuiden van Israël raakte licht beschadigd door een uit de Gazastrook afgevuurde raket.

Vier Israëlische soldaten gewond na ontploffing explosief

Aanleiding voor de bombardementen was een incident op zaterdagmiddag. Vier Israëlische soldaten raakten gewond, van wie twee ernstig, toen een explosief ontplofte tijdens hun patrouille bij de grens in het zuiden van de Gazastrook. Het leger noemde het incident ,,zeer ernstig” en waarschuwde dat het de regio zou kunnen destabiliseren. Premier Benjamin Netanyahu kondigde aan dat Israël ,,passend” zou reageren.

Het incident komt op een moment van oplopende spanningen tussen Israël en Hamas, terwijl in de Gazastrook de humanitaire situatie steeds verder verslechtert. Het Israëlische leger houdt Hamas verantwoordelijk voor de aanslag omdat die partij de leiding heeft over de Gazastrook. Uit een eerste onderzoek van het Israëlische leger zou blijken dat het explosief bevestigd was aan een vlag die bij een door Hamas georganiseerde demonstratie meegedragen werd.

Hamas heeft verklaard dat Israël alle verantwoordelijkheid draagt voor de escalatie in de Gazastrook. Volgens onbevestigde berichten zouden Hamas-vertegenwoordigers tijdens besprekingen in de Egyptische hoofdstad Caïro hebben gezegd niet uit te zijn op verdere escalatie.

Verschillende militante groeperingen in Gaza spraken hun goedkeuring uit voor de aanslag op de Israëlische soldaten. Zo stelde Islamitische Jihad in een reactie dat de Gazastrook ,,geen picknickplek is” voor Israël.