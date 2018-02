Israël reageert woedend op uitspraken Poolse premier

Israëlische politici hebben de Poolse premier Mateusz Morawiecki zaterdag beschuldigd van antisemitisme nadat de premier een vergelijking maakte tussen “Poolse daders” en “Joodse daders” tijdens de Holocaust, dat meldt persbureau AP. De relatie tussen Israël en Polen komt hiermee nog verder onder druk te staan nadat Polen onlangs een wet aannam die het benoemen van de Poolse rol bij de Jodenvervolging strafbaar stelt.

De Israëlische premier Netanyahu noemde de uitspraken “schandalig” en het parlementslid Yair Lapid, voorman van de seculiere partij Yesh Atid, zei dat er sprake is van “antisemitisme van het oudste soort”.

Uitspraken

Morawiecki deed de uitspraken nadat een Israëlische journalist op een conferentie in Duitsland hem een vraag stelde. De journalist deelde een persoonlijk verhaal over zijn ouders die door Poolse buren werd verraden tijdens de Tweede Wereldoorlog en vroeg de Poolse premier of deze uitspraak nu strafbaar is in Polen.

De premier zei: “Het wordt natuurlijk niet bestraft of als strafbaar gezien om te zeggen dat er Poolse daders waren, net als dat er Joodse daders waren, of Russische daders, of Oekraïense daders en niet alleen Duitse daders.”

Een video van de uitspraken van premier Morawiecki.

צפו | ראש ממשלת פולין בתשובה לשאלתו של @ronenbergman: "בשואה היו פושעים פולנים, כמו שהיו פושעים יהודים" • @DorGlick עם הפרטים המלאים והתיעוד >> https://t.co/eFLSq9LWO8 pic.twitter.com/ZCV6j8faw7 — חדשות עשר (@news10) 17 februari 2018

Netanyahu reageerde woedend en zei: “Het probleem is dat er een onvermogen is om onze geschiedenis te begrijpen en een gebrek aan gevoeligheid jegens de tragedie van ons volk.”

De relatie tussen de twee landen was al gespannen nadat de nieuwe omstreden Holocaustwet voorziet in drie jaar gevangenisstraf en boetes. Het gebruik van termen als ‘Poolse vernietigingskampen’ wordt onder de controversiële wet strafbaar.

De wet kreeg veel kritiek. Zo zijn de Verenigde Staten bang dat de vrije meningsuiting onder druk komt te staan en vrezen Holocaust-onderzoekers dat de wet een verkillend effect zal hebben op het maatschappelijke debat. Netanyahu zei “geen beperkingen te accepteren aan waarachtig historisch onderzoek”.