Hoop op strengere wapenwet groeit

Zijn het de felle, welbespraakte scholieren van de Marjory Stoneman Douglas school in Parkland die de Amerikaanse lethargie rond vuurwapengeweld doorbreken? De hoop van voorstanders van strengere wapenwetten groeit, nu de nasleep van de schietpartij op deze school anders verloopt dan die van andere recente massa-slachtingen, zoals in Las Vegas (oktober, 58 doden) of in de kerk van het Texaanse Sutherland Springs (november, 26 doden).

Woensdag schoot de negentienjarige Nikolas Cruz veertien leerlingen en drie docenten dood. Zo frequent zijn dit soort schietpartijen geworden, dat zich daarna een vast patroon aftekent. Nog tijdens de live-uitzending zenden politici hun medeleven en gebeden, via Twitter en andere media. Daarbij roepen Democratische politici op tot strengere wapenwetten, en brengen Republikeinen daartegen in dat het niet aan de wapens ligt, maar aan de schutters.

Tieners: gebeden geen oplossing

Maar de tieners van Parkland nemen hier geen genoegen mee. Woensdag twitterde Trump zijn ‘gebeden en condoleances’ voor de getroffenen. Ene Sarah, kennelijk overlevende, gaf de president lik op stuk: „Ik hoef je condoleances niet, stuk stront. Verscheidene van mijn klasgenoten zijn dood. Doe iets in plaats van gebeden te sturen. Gebeden gaan dit niet oplossen. Controle op wapens wel.”

Zaterdag hield de 17-jarige Emma Gonzalez op een demonstratie tegen wapenbezit in Fort Lauderdale een even rauwe als gloedvolle speech. Huilend en soms schreeuwend, maar coherent, riep ze politici ter verantwoording: „Aan elke politicus die giften van de NRA aanneemt: schaam je! Als je weigert iets te doen, zullen er mensen blijven sterven.” Ze zou Trump graag vragen hoeveel hij van wapenlobby NRA aannam. „Maar het antwoord weet ik al: dertig miljoen.”

Beelden van de speech van scholier Emma Gonzalez:



Een vast argument van voorstanders van wapenbezit is dat tegenstanders de tragedie ‘politiseren’ door over de ruggen van de slachtoffers te beginnen over wapenbeperking. De tieners van Parkland stellen dit argument buiten werking: zij zíjn slachtoffers, en zij eisen inperking van wapenbezit. „Onze politici liegen tegen ons”, zei Gonzalez. „Ze zeggen dat geen wet de honderden tragedies die hebben plaatsgevonden had kunnen voorkomen. Wij zeggen: BS [bullshit].”

Florida heeft nu geen wet die de verkoop van zware semi-automatische wapens als de AR-15 aan banden legt. Nikolas Cruz, aan wie vrijdag 17 keer moord ten laste is gelegd, schafte het wapen legaal aan. Voor zijn daad gaf Cruz tal van waarschuwingssignalen af; hij vertoonde agressief gedrag, oefende met wapens en verkondigde op sociale media de wens om ‘school shooter’ te worden. Vrijdag bleek dat zijn omgeving aan de bel trok, maar dat de FBI naliet een tip over zijn gedrag voldoende te onderzoeken.

President Trump bezocht vrijdag gewonde scholieren in het ziekenhuis. Op Twitter gaf hij de schuld achtereenvolgens aan de school, de Democraten, en de FBI, waarbij hij een verband legde met het in zijn ogen onterechte Ruslandonderzoek naar hemzelf. Maatregelen tegen wapenbezit kondigde Trump niet aan.

Mars op Washington

De tieners van Parkland kunnen nog niet stemmen. Ze zijn geboren na 1999, het jaar dat twaalf scholieren en een leraar op Columbine High School werden doodgeschoten door twee medeleerlingen. Sindsdien vonden er in de VS elf massaschietpartijen plaats waarbij meer dan tien doden vielen. Vier van de vijf dodelijkste hadden plaats in de laatste twee jaar.

Een meerderheid van de Amerikanen is voor een zekere controle op wapenbezit, maar het huidige door Republikeinen gedomineerde Congres gaat in omgekeerde richting. Zo trok het een maatregel van president Obama in die aanschaf van vuurwapens door geesteszieken had bemoeilijkt.

De scholieren van Parkland riepen zondag op tot een mars op Washington. Actiegroepen tegen wapenbezit laten op Twitter lijsten circuleren van politici die donaties aannamen van de NRA. Maar de vraag is of zij erin slagen de nationale aandacht vast te houden tot de tussentijdse Congresverkiezingen van november.