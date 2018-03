Golfer Joost Luiten wint Oman Open

Joost Luiten heeft na anderhalf jaar weer een toernooizege geboekt. De golfer won zondag de Oman Open. Het is de zesde toernooizege op de Europese Tour. De laatste zege was de KLM Open in 2016.

In een spannende slotronde bleef de 32-jarige Luiten de Brit Chris Wood twee voor en eindigde op 272 slagen, zestien slagen onder het baangemiddelde.

“Mooie strijd met met vriend Woody”

Op de slotdag van de Oman Open was Luiten gedeeld leider met de Fransman Julien Guerrier en de Engelsman Matthew Southgate. Zijn concurrenten verspeelden de voorsprong, alleen de Brit Wood kon hem nog volgen. In de laatste rond kwam Luiten tot 68 slagen, vier onder het baangemiddelde. Vanaf de dertiende hole kwam de Nederlander alleen aan kop en gaf de voorsprong van twee slagen niet meer weg.

Tegen de aanwezige verslaggevers laat Luiten weten dat het geweldadige start van het jaar is.

“Het is altijd lastig om hier te winnen. Al deze mannen zijn heel goed en zorgen voor veel druk. Het was een mooie strijd met mijn vriend ‘Woody’.”

Met de winst verdient Luiten 233.235 euro aan prijzengeld.