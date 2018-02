Federer wint tennistoernooi Rotterdam

De Zwitserse tennisser Roger Federer heeft voor de derde keer in zijn carrière het ABN Amro-toernooi in Rotterdam op zijn naam geschreven. De nieuwe nummer één van de wereld had opvallend weinig moeite met de mondiale nummer drie Grigor Dimitrov. In ongeveer een uur was de wedstrijd al beslist: 6-2, 6-2.

Met de nummer één tegen de nummer twee van de plaatsingslijst kende het ABN Amro-toernooi de gedroomde finale. Een echte wedstrijd werd het zondag echter niet. Dimitrov, net terug van een schouderblessure, maakte te veel fouten om een serieuze bedreiging te vormen voor de 36-jarige Federer.

Nummer één van de wereld

Door een 4-6, 6-1 en 6-1 zege op Robin Haase in de kwartfinale, slaagde Federer er al in zich voor het eerst sinds 2012 weer te verzekeren van de nummer één positie op de wereldranglijst. Dat was het ultieme doel van zijn last minute-operatie om naar Nederland af te reizen. Hij gaat Rafael Nadal in punten voorbij op de nieuwe wereldranglijst, die maandag uitkomt.

Het is de – voorlopige – climax van een ongekende opmars die hij januari vorig jaar inzette, nadat hij door een knieblessure was weggezakt naar de zeventiende plek.

‘Een droomweek’

Federer had na afloop warme woorden over voor het toernooi. Hij zei:

“Het was een absolute droomweek. Ik kwam hier met het doel de halve finale te halen en nu win ik de finale. Rotterdam is echt een van de grote ‘stops’ van de tour. Ik geniet van het stadion, het geweldige publiek, het is een droomweek voor ons spelers. Ik zal deze week nooit vergeten.”

Of hij komend jaar zijn titel komt verdedigen in Rotterdam liet Federer in het midden.