Farbod Moghaddam wint 40e Leids Cabaret Festival

Farbod Moghaddam heeft zaterdagavond de juryprijs gewonnen op de 40e editie van het Leids Cabaret Festival. Kasper van der Laan ontving de publieksprijs. Het cabarettrio Jeroens Clan, de derde finalist, viel buiten de prijzen.

De jury noemde Moghaddams optreden „intelligent” en „verrassend” en prees ook de combinatie van hardheid en zachtheid in zijn optreden: „Farbod maakt harde grappen, hij is nietsontziend, zonder partij te kiezen. Turken, Marokkanen, witte Nederlanders en zijn eigen volk, Iraniërs, krijgen er van langs. En toch, hoe hard hij ook is, uit alles spreekt liefde.” De Iraans-Nederlandse Moghaddam, die in 2012 al eens de halve finale van Cameretten bereikte, verbond in zijn voorstelling Gelukstreffers zijn persoonlijke geschiedenis als politiek vluchteling aan een scherp commentaar op discriminatie en hokjesdenken.

Moghaddam maakt op YouTube een satirisch nieuwsbulletin.

Dat de jury voor Moghaddam (30) koos, is verrassend, want hij kreeg de zaal nauwelijks mee. Veel van zijn grappen vielen slecht, al deelde hij ook een paar rake klappen uit. Scherp was bijvoorbeeld zijn commentaar op Mark Ruttes uitspraak dat allochtonen zich maar moeten „invechten” op de arbeidsmarkt. Moghaddam draaide dit idee slim om door te suggereren dat hij wel een keer met een mitrailleur bij een werkgever naar binnen zou lopen: „Dit is een open sollicitatie. Tevens ben ik proactief en werk ik door met Kerst.”

Gedoodverfde winnaar

Publiekslieveling Kasper van der Laan kreeg de zaal wel volledig mee. „Als je Kasper op het podium ziet, weet je dat het klopt”, schreef de jury. „Hij staat op zijn gemak, en de jury kan zien dat hij vlieguren heeft gemaakt.” Van der Laan heeft dan ook al stevig voet aan de grond in de comedywereld: hij zit al een tijdje bij Comedytrain, schrijft grappen voor de satirische televisiequiz Dit was het nieuws en speelt mee in radioprogramma Spijkers met Koppen. Hoewel Van der Laan met deze achtergrond de gedoodverfde winnaar leek, was zijn absurdistische cabaret over de uitvinding van het tellen en de dikte van panty’s inhoudelijk weinig spannend. De jury noemde Van der Laan „onnavolgbaar en origineel”, maar wees er ook op dat zijn personage „weinig ontwikkeling doormaakt”.

Het studentikoze groepje Jeroens Clan, afkomstig uit het Noord-Brabant Best, ging opvallend genoeg met lege handen naar huis. Het cabarettrio maakte een strak gemonteerd programma met een inhoudelijk interessant uitgangspunt: een gestudeerde jongen uit de Randstad die in gesprek probeert te gaan met een arbeider uit Brabant. Daarbij was het vooral Bram Kroon als simpele, maar sympathieke Brabander die de lachers op zijn hand had. Een weinig spannende rolverdeling, oordeelde de jury, en te weinig rustmomenten. De jury prees de jongens van Jeroens Clan wel om hun energie, actuele thema’s en afwisselende liedjes.

Jubileumeditie

Al met al was het een sterke en afwisselende finale, die de jury voor een moeilijke taak stelde. Met Moghaddam koos de jury vooral voor de cabaretier met het sterkste maatschappelijk en persoonlijk engagement. Daarmee benadrukte de jury van deze jubileumeditie de historische identiteit van het festival: al in de jaren 80 bood het Leids Cabaret Festival met maatschappijkritische groepjes als Zak & As en Dubbel en Dwars een alternatief voor festival Cameretten, waar entertainers als Hans Liberg, Brigitte Kaandorp en Herman Finkers aan meededen. Of Moghaddam ook uit zal groeien tot interessante maatschappijkritische cabaretstem, zal de toekomst moeten uitwijzen.