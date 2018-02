Dag 10 Winterspelen: 500 meter vrouwen en achtervolging mannen

Kodaira goud, zilver voor Lee Sang-hwa Schaatsen 500m vrouwen . Nao Kodaira 36,94 . Lee Sang-wa 37,33 . Karolina Erbanova 37,34 4. Brittany Bowe 37,530 5. Jorien ter Mors 37,539 6. Angelina Golikova 37,62 7. Arisa Go 37,67 8. Yu Jing 37,81 19. Anice Das 38,75 23. Lotte van Beek 39,18

Goud voor Kodaira De Japanse Kodaira reed een fantastische wedstrijd, reed een Olympisch record en wint goud op de 500 meter voor vrouwen. Het is de tweede medaille voor Kodaira die eerder zilver won op 1000 meter. De Koreaanse Lee Sang-hwa wint zilver en Karolina Erbanova brons. Ter Mors eindigt uiteindelijk als zesde. Anice Das wordt 19e, Ter Beek eindigt op plek 23. GOUD voor Kodaira! Niemand komt aan haar Olympisch record van 36,94! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 #500m pic.twitter.com/o44vGruXmy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 februari 2018

Lee Sang-hwa komt niet aan rit van Kodaira Wereldrecordhoudster Lee Sang-hwa rijdt goede rit maar komt niet aan de tijd van Kodaira. Ze rijdt een tijd van 37.33 en staat voorlopig op de tweede plek. Er wordt nog één rit gereden. Sang-hwa Lee doet het niet! Kodaira blijft op plek 1! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/Ws2jxHbNHQ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 februari 2018

Favoriet Kodaira zet toptijd neer De Japanse Kodaira rijdt voorlopig de snelste rit en zet een Olympisch record neer. Karolina Erbanova zet voorlopig de tweede tijd neer. Ter Mors zakt hiermee naar de vierde plek. Nao Kodaira maakt het waar! Een geweldig Olympisch record! Jorien ter Mors valt helaas van het podium... #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/8mFE4t2DS8 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 februari 2018

Bowe rijdt sneller dan Ter Mors Heather Bowe rijdt net iets sneller dan Ter Mors met een tijd van 37.530. Ter Mors reed 37.539 en zakt daarmee naar de tweede plek. Das staat inmiddels op plek 11 en Ter Beek op plek 15. Oké, nou, gaat toch niet gebeuren. Bowe er op duizendsten onder. In ieder geval Lee en Kodaira gaan hier ruim onder. #Olympics https://t.co/mGwwD2voCf — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) 18 februari 2018

Nog zes ritten te gaan Er worden nog zes ritten gereden met veelal kanshebbers. De topfavoriet Kodaira moet nog rijden, evenals wereldrecordhoudster Lee Sang-hwa.

Bergsma rijdt tweede tijd Heather Bergsma rijdt met 38.13 de tweede tijd. Ter Mors staat nog altijd eerste. Das staat inmiddels op de vijfde plek.

Ter Mors rijdt goede rit Jorien ter Mors zet een goede tijd neer met 37.53. Ze staat hiermee voorlopig op de eerste plek. Alle Nederlandse vrouwen hebben inmiddels geschaatst. De favorieten moeten nog in actie komen. Jorien ter Mors, jeetje. 37.53, dat is me een partij hard. Collega Maarten had het al voorspeld: "brons, ik zeg het je." Dit is 0.14 boven haar PR, gereden in Calgary. Man o man. @nrc #olympics — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) 18 februari 2018

Van Beek rijdt 39.18 Van Beek heeft ook gereden. Ze eindigde met een tijd van 39.18. Ze reed tegen Alexandra Ianculescu die 40.70 reed. Lotte van Beek komt niet aan de 38.75 van Anice Das en neemt de tweede plek in! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/Cce08ADCxc — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 februari 2018

Das rijdt 38.75 Ze rijdt een tijd van 38.75. Ze wilde haar persoonlijk record verbeteren en dat is niet gelukt.

Das is begonnen Ze rijdt de rit alleen. Das hoopt een goede tijd te rijden maar start niet als favoriet voor een podiumplek.

Anice Das start als eerste op de 500 meter voor vrouwen De 500 meter voor vrouwen gaat vanaf 12.56 uur van start. Anice Das rijdt de eerste rit alleen. Lotte van Beek rijdt rit 3 tegen Alexandra Ianculescu. Jorien ter Morst komt meteen erna in actie in rit 4 tegen de Poolse Kaja Ziomek.

Nederland door naar de halve finale! Nederland rijdt de tweede tijd en is door naar de halve finale. Ondanks een matige prestatie van Koen Verweij rijdt Nederland snel genoeg voor de halve finale woensdag. Tegen de NOS zegt Verweij dat hij "goed genoeg" heeft gereden. Korea rijdt de snelste tijd van vandaag met 3:39.29. Daarna komt Nederland met 3:40.03, gevolgd door Noorwegen met 3:40.09. Nieuw-Zeeland rijdt met 3:41.18 de vierde tijd. De Nederlandse ploeg zet de 2e tijd neer en gaat door naar de halve finale in de ploegenachtervolging op woensdag! Gefeliciteerd mannen! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/WQGZGv8eay — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 februari 2018

Canada ligt eruit Canada ligt er verrassend uit. De ploeg, met onder meer Ted-Jan Bloemen, werd vooraf gezien als een van de kanshebbers voor een podiumplek maar eindigde met een voorlopig zesde plek. De beste vier ploegen gaan door. Japan staat voorlopig vierde. Ook Italië is uitgeschakeld.

Korea rijdt goed Korea rijdt een goede race en zet de snelste tijd tot nu toe neer met 3:39.29. Italië staat voorlopig laatste met een tijd van 3:41.64 Korea is gevaarlijke ploeg met Lee en Kim in grote vorm. 3.39.2 goeie tijd met een 16-jarige Chung in de ploeg. — Mark Tuitert (@marktuitert) 18 februari 2018

Kwartfinale van start Noorwegen en Nieuw-Zeeland hebben gereden. De Noren zetten een tijd neer van 3:40.09 en verbeteren hiermee het baanrecord. De mannen uit Nieuw-Zeeland waren iets langzamer met een tijd van 3:41.18

Kramer rijdt straks aan kop De kwartfinales van de ploegenachtervolging gaat zo van start. Nederland zal om 12.19 uur in actie komen. Sven Kramer rijdt aan kop, gevolgd door Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Er wordt vandaag gereden om een plek in de halve finale.

Schaatsen gaat vanaf 12.00 uur van start Vanaf 12.00 uur wordt er weer geschaatst. Eerst rijden de mannen de kwartfinale van de ploegenachtervolging. Voor Nederland rijden Kramer, Blokhuijsen en Verweij de kwartfinale. Ze starten in rit 4 tegen de Verenigde Staten. De halve finale wordt woensdag gereden. Bekijk hier: hier de loting De 500 meter voor vrouwen wordt vanaf 12:56 uur gereden. Anice Das komt onmiddellijk in actie in rit 1 die ze alleen rijdt. Lotte van Beek start in rit 4 tegen Alexandra Ianculescu. Meteen daarna rijdt Jorien ter Morst rit 4 tegen de Poolse Kaja Ziomek. De Nederlandse vrouwen zijn niet favoriet voor een podiumplek. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de Japanse Nao Kodaira en wereldrecordhoudster Lee Sang-hwa. Bekijk hier: hier de loting

Smeekens valt tijdens training Schaatser Jan Smeekens kwam tijdens de training vandaag ten val. Coach Jac Orie zei tegen persbureau ANP: "Volgens mij is er niets kapot, maar we gaan er toch nog even naar kijken". Smeekens schaatst morgen de 500 meter. Volgens Orie viel Smeenkens nadat hij te snel door de bocht ging en met zijn schoen tegen het ijs tikte. "Hij voelde wel wat, maar dat is logisch als je met een snelheid van tegen de zestig kilometer per uur tegen de boarding gaat met je hoofd. Dan voel je je een beetje dof, ongeveer hetzelfde als wanneer je plat op het water valt." Loting 500 meter Inmiddels is ook de loting voor de 500 meter morgen bekend. De Nederlanders komen pas na de dweil in actie. Smeekens start als eerste Nederlander en neemt het morgen in rit 10 op tegen de Amerikaan Mitchell Whitmore. Ronald Mulder start in rit 16 tegen de Noor Havard Lorentzen, Kai Verbij rijdt in rit 17 tegen de Japanner Daichi Yamanaka. Bekijk hier: de loting

Noren winnen estafette langlaufen De Noren hebben de estafette langlaufen op de 4 x 10 kilometer gewonnen. Johannes Høsflot Kläbo eindigde namens de Noren als eerste nadat eerder Didrik Tønseth, Martin Sundby en Simen Krüger waren gestart. De sporters uit Rusland wonnen het zilver, Frankrijk brons. Hoewel de Noren dominant zijn op het langlaufen is het voor het eerst sinds 2002 dat het land goud wint op de estafette. Titelverdediger Zweden eindigde teleurstellend als vijfde. Wat een geweldige ontknoping! Klæbo zet in de laatste klim zijn versnelling in en pakt het goud voor Noorwegen! #OS2018 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/SU9I9mANyj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 februari 2018

IOC neemt geen maatregelen tegen schaatscoach Anema De ethische commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) neemt geen maatregelen tegen schaatscoach Jillert Anema wegens poging tot matchfixing tijdens de Winterspelen in Sotsji (2014). NOC*NSF heeft de juiste procedures gevolgd, aldus het IOC. Lees verder: IOC neemt geen maatregelen tegen schaatscoach Anema

Braaten wint goud op slopestyle De 22-jarige Oystein Braaten uit Noorwegen heeft goud gewonnen op het onderdeel slopestyle. De Amerikaan Nick Goepper won zilver en de Canadees Alex Beaulieu-Marchand brons. Oystein Braaten wint goud op de slopestyle,. Foto: Kin Cheung/AP

Hirscher wint tweede goud Marcel Hirscher, de Oostenrijker met een Nederlandse moeder, heeft voor de tweede keer deze Spelen goud gewonnen. Hij werd overtuigend eerste op de reuzenslalom. Hij was 1.27 seconde sneller dan de Noor Henrik Kristoffersen die tweede werd. De Franse Alexis Pinturault werd derde. Donderdag komt Hirscher in actie op de slalom, zijn beste onderdeel. GOUD voor Marcel Hirscher! Na de combinatie is de Oostenrijker ook de beste op de reuzenslalom. #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 pic.twitter.com/OQobJPlbTa — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 februari 2018

Het programma voor vandaag • 6:11 Freestyle skiën, slopestyle voor mannen

• 7:15 Langlaufen, estafette 4 x 10 kilometer mannen

• 8:40 IJshockey, Tsjechië-Zwitserland, mannen (poule A)

• 12:00 Schaatsen, kwartfinale ploegenachtervolging mannen, met Nederland in rit 4

• 12:05 Bobsleeën, eerste run tweemansbob mannen

• 12:05 Curling, ronde acht mannen

• 12:15 Biatlon, massastart 15 kilometer mannen

• 12:52 Freestyle skiën, finale aerials mannen

• 12:56 Schaatsen, 500 meter vrouwen

• 13:10 IJshockey, Canada-Korea (poule A) en Zweden-Finland (poule C) mannen