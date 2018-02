Advertentie: haal Beatrix Ruf terug naar Stedelijk Museum

Om haar „artistieke visie” moet Beatrix Ruf terugkeren als directeur bij het Stedelijk Museum Amsterdam, die oproep doen de 113 ondertekenaars van een paginagrote advertentie in Het Parool van zaterdag 17 februari. „Roep Ruf Terug”, staat in grote letters boven de lijst met namen van onder anderen kunstenaars, kunsthistorici, museummedewerkers en galeriehouders.

Bekende internationale kunstenaars als Marina Abramovic, Richard Serra, Seth Price en muzikant Philip Glass ondertekenden de boodschap. Andere ondertekenaars zijn architect Rem Koolhaas (verantwoordelijk voor de recente herinrichting van de vastecollectieopstelling), museumdirecteuren Bart Rutten (Centraal Museum Utrecht, voormalig hoofd collecties van het Stedelijk) en Jacqueline Grandjean (Oude Kerk Amsterdam) en toonaangevende Nederlandse galeriehouders als Ron Mandos en Fons Welters (ook directeur van kunstbeurs Art Rotterdam).

Onderzoek

Ruf stapte in oktober „in het belang van het museum” op als directeur van het museum na berichtgeving van NRC over nevenactiviteiten en mogelijke belangenverstrengeling. Zo adviseerde zij private verzamelaars en musea waarvan ze soms ook werk leende voor tentoonstellingen in het Stedelijk. Haar nevenfuncties, waarmee ze in 2015 ruim vier ton verdiende, liet ze onvermeld in het jaarverslag.

Lees ook over de achtergronden bij het vertrek van Ruf: Stedelijk onderzoekt nevenactiviteiten directeur Beatrix Ruf

Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken naar het functioneren van Ruf, onder andere door de gemeente Amsterdam. De uitkomst daarvan wordt over enige maanden verwacht.

Galeriehouder Rob Malasch, die in de beginfase betrokken was bij de advertentie, vond het niet nodig de resultaten daarvan af te wachten. „Je kunt wel tot en met sint-juttemis wachten, ik begrijp niet waarom er zo’n lang onderzoek nodig is.” Malasch staat achter de oproep, maar ondertekende die niet: „Ik doe dat soort dingen nooit.”

Ook Mark van Hooijdonk, die de onlinepetitie coördineert, wil liever snelle actie. „Ze is nu ook al veroordeeld, zonder dat er een proces is geweest.” De advertentie noemt hij een „experiment”, om te zien „of dit effect heeft”.

Gedurfd

Sinds het vertrek van Beatrix Ruf wordt het Stedelijk Museum geleid door interim-directeur Jan Willem Sieburgh. „Sieburgh is goed in mensen te vriend houden”, zegt Malasch, „maar artistiek staat het museum stil.” Van Hooijdonk, die zichzelf omschrijft als een cultuurliefhebber en fan van het Stedelijk, roemt Ruf om haar „gedurfde aanpak”, zoals de beslissing de vaste collectie in de kelder uit te stallen in een installatie van Rem Koolhaas.

Van Hooijdonk wil niet zeggen wie er verder betrokken zijn bij de organisatie van de advertentie, maar zegt dat het mensen zijn die de lijst hebben ondertekend. Een hele advertentiepagina in Het Parool op zaterdag kost zo’n tienduizend euro. Volgens Van Hooijdonk is daarvoor geld ingezameld bij enkele van de ondertekenaars.

Bij de advertentie hoort een onlinepetitie, die was op zondagmiddag door ruim honderd mensen ondertekend. De groep wil maandag opnieuw een advertentie in Het Parool plaatsen.