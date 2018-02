Zuid-Korea houdt uitnodiging Noord-Korea nog even af

De Zuid-Koreaanse Moon Jae-in heeft gezegd dat het te vroeg is om te praten over een mogelijke top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat zei hij zaterdag tijdens een bezoek aan de Winterspelen in Pyeongchang, berichten Koreaanse media op basis van persbureau Yonhap.

De mogelijkheid van een top tussen de twee landen kwam naar voren toen Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, tijdens haar bezoek aan de Olympische Winterspelen Moon een brief van haar broer overhandigde met een invitatie. Maar op dit moment houdt Moon de boot nog even af:

“Er zijn heel veel verwachtingen, maar laten we niet op de zaken vooruitlopen.”

Moon benadrukte dat de omstandigheden voor een eventuele ontmoeting tussen beide landen dan optimaal moeten zijn.

“Wanneer we de dialoog met Noord-Korea aangaan, moet dat ook leiden tot gesprekken met de VS over de ontmanteling van het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Ik denk dat de noodzaak voor een gesprek tussen de VS en Noord-Korea beide landen steeds duidelijker wordt.”

Deelname Noord-Korea aan de Spelen vindt niet iedereen positief

De deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen, die Zuid-Korea een ruime twee miljoen euro kostte, is Moon in eigen land op kritiek komen te staan. Het gevoel overheerste dat Moon te veel een kniebuiging maakte voor Noord-Korea en daarmee toeliet dat het land een wig dreef tussen de VS en Zuid-Korea, die niet bijster gecharmeerd waren van de hervatte gesprekken eind vorig jaar. De Amerikaanse vicepresident Pence keerde opzettelijk zijn rug toe naar het stadium toen de beide Korea’s onder de eenwordingsvlag het stadium binnenliepen tijdens de opening van de Spelen.

In Seoul is men kritisch, maar Noord-Koreaanse vluchtelingen zijn blij met de Spelen: Olympische hereniging splijt Zuid-Korea

De formatie van het gezamenlijke vrouwenijshockeyteam werd daarnaast oneerlijk geacht voor de Zuid-Koreaanse sporters die hun plek moesten afstaan aan Noord-Koreaanse hockeysters. Ook leek het erop dat Pyongyang de Spelen naar zijn hand zette door steeds het nieuws te domineren. Eerst door voorafgaand aan de openingsceremonie een militaire parade te houden in eigen land.

Vervolgens door zijn zus te sturen naar de Spelen en een groep cheerleaders met een boot te sturen en olie te vragen voor de boot. De klappende cheerleaders en de zus van de Noord-Koreaanse leiders leidden tot veel bekijks.

Moon zei zaterdag echter nog steeds heel blij te zijn met de deelname van Noord-Korea aan de Spelen en hield vol dat het sportevenement hierdoor veilig en vredig is verlopen.