Top Eneco sluit vrede met gemeenten

Eneco en de 53 aandeelhoudende gemeentes gaan gezamenlijk verder met de verkoop van het energiebedrijf. Na bemiddeling is de ruzie tussen de Aandeelhouderscommissie (AHC) en de bedrijfstop bijgelegd. Over de inhoud van de concrete afspraken wil president-commissaris Edo van den Assem van Eneco weinig kwijt. „We hebben op een aantal punten volledige overeenstemming over hoe we daar mee omgaan de komende tijd. Over selectie van kandidaten, investeringen, beloningsbeleid, timing, communicatie.”

Zijn onderhandelingspartner is de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66), als grootaandeelhouder eveneens voorzitter van de AHC. Maandenlang bouwden de spanningen zich op tussen de aandeelhouders en de bedrijfstop. En nu zijn ze na een intensieve bemiddeling van drie weken plotseling weer vrienden, vertellen Visser en Van den Assem in een zaaltje boven de Rotterdamse brasserie Engels, waar ze zojuist de aandeelhoudende gemeenten én de raad van bestuur van Eneco hebben toegesproken. Oude vrienden lijken ze, die af en toe een grapje proberen en het verder ongelofelijk met elkaar eens zijn. Hoe kan dat?

Van den Assem: „Het was een zeer intensief proces. We hebben heel veel vertoefd in het Marriott. De meest verschrikkelijke zaaltjes gehad. Zo’n mediator dwingt af dat je enorm in detail gaat, over wat jij denkt dat het conflict is en dat die ander dat ook doet. Dan kom je erachter dat wat in je kop zit waar je het over oneens bent, heel erg blijkt mee te vallen.”

Met name op het vlak van duurzaamheid botsten de partijen. Eneco vreesde zijn groene identiteit te verliezen. Visser: „Maar als je daar langer over spreekt, blijkt dat we allebei willen dat het groene karakter van Eneco gewaarborgd blijft. Dus hebben we afspraken gemaakt over partijen die mogelijkerwijs geïnteresseerd zijn.”

Aanleiding tot de bemiddeling was een explosieve brief waarin de aandeelhouders dreigden het vertrouwen in de raad van commissarissen op te zeggen. De gemeenten verweten de toezichthouders dat ze in het verkoopproces van Eneco te weinig weerwerk gaven aan bestuursvoorzitter Jeroen de Haas. Volgens de aandeelhouders probeert De Haas een verkoop te frustreren, omdat hij vreest dat er onder een nieuwe eigenaar minder ruimte is voor de duurzame strategie van het bedrijf. Die vrees is ongegrond, vinden de gemeenten. Verder ageerden de aandeelhouders tegen het veto dat de toezichthouders claimden bij het selecteren van een koper.

Voordeur

Ook dat laatste is geregeld. „Een veto hebben we niet meer nodig, omdat we heel helder zijn over wie wel door de voordeur komt en wie niet”, zegt Van den Assem. „Je moet heel helder zijn over de criteria voor een koper, niet in algemeenheden, maar precies.” Door scherpe selectie aan de poort is een veto overbodig. „We hebben geborgd dat we nu tot een goede keuze komen”, zegt Visser.

Begin november werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenten zijn belangen wil verzilveren. Driekwart van de gemeenten toonde zich toen voorstander van verkoop.

Pas na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart valt er een definitieve beslissing. Wat is de vrede nog waard als de AHC straks een heel andere samenstelling heeft?

Visser: „De afspraken die we hebben gemaakt zijn hard. Natuurlijk ontstaat er straks een nieuwe werkelijkheid, maar nieuwe leden van de AHC gaan met deze afspraken straks gewoon hun werk doen.”

En dus is de weg vrij voor een verkoop van Eneco. Het energiebedrijf (omzet 2,6 miljard euro, 3.500 werknemers) moet naar verwachting zo’n 3 miljard euro opleveren. Er hebben zich volgens Visser al „een flink aantal” geïnteresseerde partijen gemeld. Binnenkort beginnen de gesprekken.

De ruzie is definitief bijgelegd, denken Visser en Van den Assem. Hebben ze er nog iets van geleerd?

Van den Assem: „Dat je sneller de telefoon moet pakken. Niet tegen je buurman moet zeggen van: joh, kijk wat er nu gebeurt, maar gewoon die vent bellen en een biertje gaan drinken.”